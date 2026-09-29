La tabla: Olimpia líder, Libertad escolta y a cuánto quedó Cerro

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo tiene nuevo puntero: Olimpia. El vigente campeón de la Primera División de Paraguay derrotó 1-0 a Libertad en el clásico blanco y negro y escaló al primer lugar de la tabla de posiciones al cierre de la duodécima fecha. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez lidera el campeonato por primera vez.

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El Franjeado, que también cortó una racha de 8 partidos sin ganar en La Huerta frente al Gumarelo, llegó a los 25 puntos y aventaja por 2 unidades al Repollero de Nelson Haedo Valdez, quien ocupa el segundo lugar con 23. Por su lado, quedaron a 3 unidades Nacional, tercero y próximo rival del Rey de Copas, y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, cuarto.

¿A cuántos puntos quedó Cerro Porteño del puntero Olimpia?

Más abajo, Guaraní de Francisco Arce (quinto) y Sportivo Trinidense de José Arrúa (sexto) suman 20 puntos cada uno y están a 5 de la cima. Por su parte, Sportivo Ameliano de Roberto Nanni ocupa el séptimo puesto con 18 y Cerro Porteño de Gustavo Costas aparece en la octava posición con 17: la V Azulada está a 7, mientras que el Ciclón, a 8.

Y por último, en la zona inferior de la clasificación, Sportivo Luqueño de Lucas Barrios es noveno con 13 puntos; Rubio Ñu de Javier Torrente es décimo con 9 unidades; Recoleta FC de Jorge González es undécimo con 8 y San Lorenzo de Pablo Fornasari, duodécimo con 2. Tanto el Albiverde como el Rayadito pelean por la permanencia.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo