Fútbol
29 de septiembre de 2026 a la - 07:47

La tabla: Olimpia líder, Libertad escolta y a cuánto quedó Cerro

Franco Alfonso, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Franco Alfonso, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia derrotó 1-0 a Libertad en el clásico blanco y negro y es nuevo puntero del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por Darío Ibarra
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El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo tiene nuevo puntero: Olimpia. El vigente campeón de la Primera División de Paraguay derrotó 1-0 a Libertad en el clásico blanco y negro y escaló al primer lugar de la tabla de posiciones al cierre de la duodécima fecha. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez lidera el campeonato por primera vez.

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El Franjeado, que también cortó una racha de 8 partidos sin ganar en La Huerta frente al Gumarelo, llegó a los 25 puntos y aventaja por 2 unidades al Repollero de Nelson Haedo Valdez, quien ocupa el segundo lugar con 23. Por su lado, quedaron a 3 unidades Nacional, tercero y próximo rival del Rey de Copas, y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, cuarto.

Los futbolistas de Olimpia celebran la victoria sobre Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Olimpia celebran la victoria sobre Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

¿A cuántos puntos quedó Cerro Porteño del puntero Olimpia?

Más abajo, Guaraní de Francisco Arce (quinto) y Sportivo Trinidense de José Arrúa (sexto) suman 20 puntos cada uno y están a 5 de la cima. Por su parte, Sportivo Ameliano de Roberto Nanni ocupa el séptimo puesto con 18 y Cerro Porteño de Gustavo Costas aparece en la octava posición con 17: la V Azulada está a 7, mientras que el Ciclón, a 8.

Y por último, en la zona inferior de la clasificación, Sportivo Luqueño de Lucas Barrios es noveno con 13 puntos; Rubio Ñu de Javier Torrente es décimo con 9 unidades; Recoleta FC de Jorge González es undécimo con 8 y San Lorenzo de Pablo Fornasari, duodécimo con 2. Tanto el Albiverde como el Rayadito pelean por la permanencia.

Los jugadores de Cerro Porteño lamentan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño lamentan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo

  1. Olimpia 25 puntos
  2. Libertad 23 puntos
  3. Nacional 22 puntos
  4. 2 de Mayo 22 puntos
  5. Guaraní 20 puntos
  6. Sportivo Trinidense 20 puntos
  7. Sportivo Ameliano 18 puntos
  8. Cerro Porteño 17 puntos
  9. Sportivo Luqueño 13 puntos
  10. Rubio Ñu 9 puntos
  11. Recoleta FC 8 puntos
  12. San Lorenzo 2 puntos