Fútbol
30 de septiembre de 2026 a la - 15:59

La APF ajusta los horarios de la Fecha 13 del Clausura 2026

El entrenador argentino de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez dando indicaciones a sus dirigidos durante el duelo ante Nacional disputado en el estadio Defensores del Chaco.
El entrenador argentino de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez dando indicaciones a sus dirigidos durante el duelo ante Nacional disputado en el estadio Defensores del Chaco.

El intenso calor que se sintió con fuerza el último fin de semana encendió las alertas en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Por ABC Color
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Para cuidar la salud y la integridad física de los protagonistas en la cancha, el Consejo de la División de Honor decidió modificar la programación de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

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A través de un comunicado oficial, la entidad matriz del fútbol paraguayo señaló que la medida busca “preservar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los encuentros y el bienestar de todos los participantes” ante el repunte de las temperaturas.

Con este reajuste, los partidos de primer turno se postergarán media hora para arrancar a las 17:00, mientras que los duelos de fondo tendrán un retraso de 15 minutos, comenzando a las 19:15.

La agenda oficial de la Fecha 13

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

  • Cuándo: Sábado 3 de octubre, 17:00
  • Dónde: Estadio La Arboleda

Recoleta FC vs. Libertad

  • Cuándo: Sábado 3 de octubre, 19:15
  • Dónde: Estadio Ricardo Grégor

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño

  • Cuándo: Lunes 5 de octubre, 17:00
  • Dónde: Estadio Luis Alfonso Giagni

Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo

  • Cuándo: Lunes 5 de octubre, 19:15
  • Dónde: Estadio ueno La Nueva Olla

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

  • Cuándo: Martes 6 de octubre, 17:00
  • Dónde: Estadio Ameliano Villeta

Olimpia vs. Nacional

  • Cuándo: Martes 6 de octubre, 19:15
  • Dónde: Estadio Defensores del Chaco