La APF ajusta los horarios de la Fecha 13 del Clausura 2026

Para cuidar la salud y la integridad física de los protagonistas en la cancha, el Consejo de la División de Honor decidió modificar la programación de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026.

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A través de un comunicado oficial, la entidad matriz del fútbol paraguayo señaló que la medida busca “preservar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los encuentros y el bienestar de todos los participantes” ante el repunte de las temperaturas.

Con este reajuste, los partidos de primer turno se postergarán media hora para arrancar a las 17:00, mientras que los duelos de fondo tendrán un retraso de 15 minutos, comenzando a las 19:15.

🚨IMPORTANTE 🚨



El Consejo de la División de Honor de la @APFOficial informa que, atendiendo al aumento previsto de las temperaturas, se ha dispuesto ajustar los horarios de los partidos programados para la jornada de la Fecha 13, con el objetivo de preservar las condiciones… pic.twitter.com/N1XeKidpum — Copa de Primera APF (@CopaDePrimera) September 30, 2026

La agenda oficial de la Fecha 13

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Cuándo: Sábado 3 de octubre, 17:00

Dónde: Estadio La Arboleda

Recoleta FC vs. Libertad

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Cuándo: Sábado 3 de octubre, 19:15

Dónde: Estadio Ricardo Grégor

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño

Cuándo: Lunes 5 de octubre, 17:00

Dónde: Estadio Luis Alfonso Giagni

Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo

Cuándo: Lunes 5 de octubre, 19:15

Dónde: Estadio ueno La Nueva Olla

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

Cuándo: Martes 6 de octubre, 17:00

Dónde: Estadio Ameliano Villeta

Olimpia vs. Nacional