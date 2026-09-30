La APF ajusta los horarios de la Fecha 13 del Clausura 2026

Para cuidar la salud y la integridad física de los protagonistas en la cancha, el Consejo de la División de Honor decidió modificar la programación de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026.
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A través de un comunicado oficial, la entidad matriz del fútbol paraguayo señaló que la medida busca “preservar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los encuentros y el bienestar de todos los participantes” ante el repunte de las temperaturas.
Con este reajuste, los partidos de primer turno se postergarán media hora para arrancar a las 17:00, mientras que los duelos de fondo tendrán un retraso de 15 minutos, comenzando a las 19:15.
La agenda oficial de la Fecha 13
Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo
- Cuándo: Sábado 3 de octubre, 17:00
- Dónde: Estadio La Arboleda
Recoleta FC vs. Libertad
- Cuándo: Sábado 3 de octubre, 19:15
- Dónde: Estadio Ricardo Grégor
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño
- Cuándo: Lunes 5 de octubre, 17:00
- Dónde: Estadio Luis Alfonso Giagni
Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo
- Cuándo: Lunes 5 de octubre, 19:15
- Dónde: Estadio ueno La Nueva Olla
Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu
- Cuándo: Martes 6 de octubre, 17:00
- Dónde: Estadio Ameliano Villeta
Olimpia vs. Nacional
- Cuándo: Martes 6 de octubre, 19:15
- Dónde: Estadio Defensores del Chaco