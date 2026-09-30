¿Qué dijo el Análisis Arbitral sobre la roja a Álvaro Campuzano?

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) analizó las jugadas polémicas de la fecha 12 del torneo Clausura 2026. Entre las acciones dudosas aparece la expulsión de Álvaro Campuzano, quien vio la roja directa por un codazo a Richard Ortiz en una disputa aérea en la derrota de Libertad 1-0 contra Olimpia en el clásico blanco y negro.

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“Se puede observar que el jugador de Libertad al saltar realiza un claro movimiento con el brazo hacia su adversario. El golpe con el codo impacta en el rostro y lo hace con uso de fuerza excesiva”, señaló el análisis arbitral en el canal de APF TV. Además, el departamento encabezado por Eber Aquino recordó la regla 12 y evaluó la decisión de Juan Gabriel Benítez.

“Cabe recordar que la regla 12 establece textualmente que el jugador durante una disputa emplee fuerza excesiva o brutalidad deberá ser sancionado como juego brusco grave. Es por ello correcta la decisión de castigar con tarjeta roja de expulsión”, concluyó sobre la falta de Campuzano, quien por llevar el brazalete de capitán, no jugará tres partidos.

El análisis arbitral de la expulsión de Álvaro Campuzano contra Olimpia