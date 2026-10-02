Cerro Porteño quiere llevar a Luqueño al Defensores y Daniel Rodríguez se planta

Ante esta situación, el presidente del conjunto auriazul, Daniel Rodríguez, fue tajante y defendió con firmeza la localía de su institución, descartando de plano cualquier cambio de escenario, manteniendo su localía en terreno del 12 de Octubre de Itauguá, donde viene oficiando de anfitrión en la mayoría de sus partidos de local.

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Consultado sobre cómo recibieron el pedido de Cerro Porteño y cuál es la postura oficial de la directiva auriazul, Rodríguez remarcó que la decisión recae única y exclusivamente en su club: “Nosotros somos locales. Acá no hay nada que discutir. Esa es una decisión que le compete únicamente a Luqueño”.

El factor seguridad y la postura de jugar en Itauguá

Ante los argumentos vinculados a la seguridad que suelen esgrimirse para mudar este tipo de encuentros a un escenario de mayor capacidad, el mandamás Luqueño retrucó que el Defensores del Chaco no garantiza menor riesgo y recordó que su equipo lleva varios torneos ejerciendo la localía en el Luis Salinas priorizando lo deportivo: “En el Defensores del Chaco es donde ocurren generalmente las mayores dificultades. Luqueño hace cuatro torneos que viene jugando fuera del Feliciano Cáceres (en refacción). Y nosotros siempre vamos a priorizar la parte deportiva”.

“Luqueño se planta y juega en Itauguá”

Cerrando cualquier tipo de especulación sobre una posible mudanza a Sajonia, el titular auriazul cuestionó la injerencia que se pretende dar al “Ciclón” en una decisión que, a su entender, no tiene debate: “Esta es una cuestión que ni siquiera deberíamos estar comentando, Luqueño es local y Luqueño elige dónde jugar. ¿No sé qué tiene que ver Cerro Porteño con este tema? Salvo que Cerro sea local, ¿pero por qué Cerro Porteño debería decidir por una cuestión que le compete única y exclusivamente al Sportivo Luqueño?”.

Para finalizar, ratificó la nula dificultad que vienen teniendo en el estadio Luis Salinas y desestimó las excusas vinculadas al operativo de seguridad: “Nosotros en Itauguá hasta ahora hemos jugado bien. Querer sacar a Luqueño de Itauguá poniendo como excusa una cuestión de seguridad en el Defensores del Chaco... Vuelvo a repetir, es donde más situaciones de inseguridad ha habido, y no solamente por partidos de Luqueño, sino que en otros partidos también”.