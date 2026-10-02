Blas Reguera: “Tenemos conversaciones con los referentes, algunas tensas, otras no tan tensas”

Consultado sobre si existe autocrítica y verdadero compromiso por parte de los futbolistas tras las charlas mantenidas con la directiva, el titular azulgrana confirmó que el grupo trata de canalizar el momento adverso a través del trabajo y la concentración: “Sí, hay autocrítica, hay compromiso, hasta diría también concentración; una mezcla de concentración y hasta preocupación, pero una preocupación que ‘pre’ y ‘ocupa’, más que para salir, para ya tener una senda continua de crecimiento”.

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El rol y la respuesta de los referentes

Ante la pregunta sobre cómo percibe el compromiso de las principales figuras del plantel —como Roberto “Gatito” Fernández, Pablo Vegetti y Juan Manuel Iturbe— para devolver a Cerro Porteño a los primeros planos, Reguera destacó su absoluta entrega: “Los referentes están muy comprometidos. De vuelta, tenemos conversaciones con ellos —así como les había comentado—, algunas tensas, otras no tan tensas, pero eso justamente es porque están comprometidos. Los veo muy bien, comprometidos y con ganas de salir de situaciones incómodas y mantenernos de manera mucho más constante en mejores posiciones”.

"ALGUNAS ALEGRES Y OTRAS TENSAS" 🔵🔴



Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló sobre la actualidad del equipo durante la cena aniversario del club 🎙️



🗣️ “Hay autocrítica, compromiso, consciencia y hasta te diría concentración”#ABCDeportes #CardinalDeportivo… pic.twitter.com/TzWEP5Jx9o — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 2, 2026

Respuesta tajante ante los rumores de deudas

Finalmente, el presidente cerrista enfrentó de manera directa los trascendidos que vinculaban los malos resultados deportivos con supuestas deudas económicas hacia el plantel, garantizando total orden financiero y cumplimiento de pagos: “Nosotros, cuando asumimos, tuvimos reuniones con el plantel y nos habíamos comprometido a pagar un salario por mes, lo cual venimos cumpliendo todos los meses; en ningún mes se falló. También se ha cumplido con los premios del torneo local pasado, del Clausura. Asumió esta directiva y esta semana hemos cumplido también con los premios de octavos de la Copa Libertadores”.