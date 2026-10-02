Derlis López, el elegido para pitar el “plato fuerte” de la Fecha 13

El telón de la fecha 13 se bajará en el estadio Defensores del Chaco con un partidazo. Por un lado, Olimpia, que arrancó la segunda rueda arrebatándole el liderazgo a Libertad, quiere estirar su ventaja ante Nacional, uno de sus inmediatos perseguidores ubicado en la tercera posición a solo tres unidades, con la gran oportunidad de dar el golpe y alcanzar la punta. Las acciones principales de este gran choque estarán comandadas por el árbitro Derlis López, mientras que la tecnología del VAR quedará en manos de Carlos Figueredo.

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Por su parte, el otro gigante de nuestro fútbol necesita imperiosamente cambiar de página tras el doloroso traspié ante Sportivo Trinidense. Cerro Porteño jugará el próximo lunes en La Nueva Olla, de Barrio Obrero, con la misión férrea de reencontrarse con la victoria. Enfrente tendrá a un durísimo Sportivo 2 de Mayo, que llega con la gran ilusión de sumar de a tres y trepar momentáneamente a lo más alto de la tabla, a la espera de lo que suceda con el Decano. El encargado de impartir justicia en este duelo clave será Mario Díaz de Vivar, quien estará asistido desde el VAR por José Armoa.

El castigo a Derlis Benítez tras un polémico codazo

El juez Derlis Benítez quedó marginado de las designaciones de esta fecha tras su desacertada actuación en el duelo anterior entre Nacional y Sportivo Ameliano en “La Visera”. En aquel compromiso, omitió la expulsión del lateral de la “V” azulada, Ronald Peralta, quien propinó codazo en la boca al atacante tricolor Hugo Iván Valdez, una jugada que juez interpretó erróneamente como “accidental”. Tras el desliz, la propia Comisión de Árbitros admitió públicamente el fallo en su tradicional informe post-fecha, condenándolo a un descanso forzoso en esta decimotercera jornada.

Los partido de mañana

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

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Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Méndez.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Recoleta FC vs. Libertad

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 19:15.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Cartelera del lunes

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Hora: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 19:15.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: Luis Onieva.

Martes se completa la fecha

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry.

Hora: 17:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Olimpia vs. Nacional

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 19:15.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.