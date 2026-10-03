Guaraní empata con San Lorenzo y decreta su descenso prematuro

Guaraní recibió de local en Trinidad a un necesitado Sportivo San Lorenzo, en un partido que empezó con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Aun así, el Aborigen fue más claro a la hora de buscar y encontrar juego asociado, y avisó con un remate directo al arco ensayado por Jesús Llano, que Wilson Quiñónez mandó al córner.

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Precisamente de ese tiro de esquina, cobrado por Carlos Arrúa, llegó el tanto de apertura por intermedio de Luis Martínez a los 10′, quien la empujó al fondo del arco rival luego de que la pelota pasara entre varias piernas de la defensa contraria, que no opuso resistencia.

El Rayadito acusó recibo del gol, se replegó, defendió y desde atrás intentó emparejar las acciones. Sin embargo, la temática siguió siendo la misma, con el Aurinegro manejando los tiempos y generando otra ocasión clara con un cabezazo de Imanol Segovia que se estrelló en el travesaño, con lo que por muy poco no se amplió el marcador.

Después de la pausa de hidratación, el ritmo de competencia bajó un poco. La visita tuvo la posibilidad de llegar al empate con un balón desviado de cabeza, pero Santiago Salcedo llegó muy forzado al esférico y no pudo conectar con la fuerza y la precisión necesarias, al igual que en un remate posterior de Leandro Esteche al que le faltó dirección.

Finalizaron los primeros cuarenta y cinco minutos. Con Guaraní pisando fuerte en terreno contrario y el marcador parcial de 1-0, ambos equipos se fueron a los vestuarios.

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⚽️¡GOL DE GUARANÍ! Luis Martínez adelantó al conjunto aurinegro.



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La etapa complementaria prosiguió con la misma tónica —Guaraní atacando y San Lorenzo defendiéndose—, a pesar de los dos cambios que introdujo Pablo Fornasari. Así, Martín Maldonado eludió a varios defensores y sacó un potente remate de zurda hacia el palo izquierdo de Quiñónez, en una jugada que por poco se tradujo en el segundo grito de gol.

Pero todo cambió a los 55′. Franco Aragón se convirtió en el protagonista principal al ejecutar de forma magistral un tiro libre que cayó al área aurinegra, picó con peligro y terminó con destino de red, ante la insuficiente estirada de Miguel Martínez, quien no pudo llegar y evitar la paridad parcial de 1-1.

Los dirigidos por Francisco Arce no reaccionaron, aun con las variantes. Luego cayó la lluvia y, con ella, también decayó la intensidad del juego y finalmente, las ideas se esfumaron. Aun así, ambos equipos insistieron como pudieron —incluso con un testazo de Marcelo Ferreira que picó en la propia línea de meta aborigen—, pero el marcador fue inamovible hasta el pitazo final de Juan Gabriel Benítez.

⚽️ Franco Aragón, de tiro libre, marcó el empate del Rayadito ante Guaraní.



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Con este resultado, Guaraní llega a 21 puntos y queda a cuatro de Olimpia, mientras que San Lorenzo, que tenía que ganar y sumar los tres puntos para seguir esperando un milagro, se despide de manera anticipada de la División de Honor y retornará a la Intermedia en el 2027.