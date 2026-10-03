Fútbol
03 de octubre de 2026 a la - 02:51

Guaraní busca acercarse a la cima ante un San Lorenzo que se juega la vida

Vista general del estadio La Arboleda del Barrio Santísima Trinidad, donde Guaraní ejercerá la localía para enfrentar a Sportivo San Lorenzo en el inicio de la decimotercera ronda del torneo Clausura 2026.
Vista general del estadio La Arboleda del Barrio Santísima Trinidad, donde Guaraní ejercerá la localía para enfrentar a Sportivo San Lorenzo en el inicio de la decimotercera ronda del torneo Clausura 2026.Gentileza

La decimotercera jornada del Torneo Clausura 2026 se pone hoy con un duelo de realidades totalmente opuestas. En el estadio La Arboleda, Guaraní hará de local a partir de las 17:00 para enfrentar a un Sportivo San Lorenzo que camina por la cuerda floja. Las acciones de este compromiso estarán comandadas por el mundialista Juan Gabriel Benítez.

Por ABC Color
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El efecto Chiqui: Un Legendario imparable y al acecho de la punta

Desde la asunción de Francisco “Chiqui” Arce en la dirección técnica del elenco aurinegro, el mundo Guaraní recuperó la ilusión. El estratega oriundo de la ciudad de Paraguarí mantiene un invicto en sus cinco presentaciones, con un registro de tres victorias y dos empates que revitalizaron por completo al Aborigen, tras el mal inicio con el comando de Ariel Galeano.

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Tras hilvanar triunfos ajustados pero de enorme valor ante los auriazules, Sportivo Trinidense (1-0) y Sportivo Luqueño (1-0), el Legendario va por su tercera alegría consecutiva. De conseguir los tres puntos en terreno de Rubio Ñu, el “Cacique” se colocará momentáneamente a tan solo dos unidades de la cima de la clasificación, metiéndole una presión al líder absoluto, Olimpia.

Antecedentes: Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo
Antecedentes: Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Misión casi imposible: El “Santo” busca un milagro para evitar el descenso

En la vereda de enfrente, el “Rayadito” se encuentra al borde del abismo y podría confirmar matemáticamente su descenso prematuro a la División Intermedia a falta de nueve fecha para la conclusión del campeonato. El conjunto comandado por Pablo Fornasari logró cortar recientemente una lapidaria racha de diez derrotas consecutivas al firmar un empate ante Recoleta, sumando así su segundo punto en el torneo (el anterior había sido precisamente ante el mismo rival en la jornada inaugural).

Sin embargo, la suerte del representante de la Ciudad Universitaria parece ya echada: el milagro que los mantenga con vida exige ganar la totalidad de sus diez encuentros restantes y aguardar un cataclismo idéntico, que Sportivo Luqueño no vuelva a sumar un solo punto en lo que resta del certamen. Para colmo de males, un empate o una victoria del “Chanchón” este lunes frente a Sportivo Trinidense decretaría de forma matemática la sentencia definitiva del “Santo”.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Guaraní y Sportivo San Lorenzo por la decimotercera ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Guaraní y Sportivo San Lorenzo por la decimotercera ronda del torneo Clausura 2026.