Guaraní busca acercarse a la cima ante un San Lorenzo que se juega la vida

El efecto Chiqui: Un Legendario imparable y al acecho de la punta

Desde la asunción de Francisco “Chiqui” Arce en la dirección técnica del elenco aurinegro, el mundo Guaraní recuperó la ilusión. El estratega oriundo de la ciudad de Paraguarí mantiene un invicto en sus cinco presentaciones, con un registro de tres victorias y dos empates que revitalizaron por completo al Aborigen, tras el mal inicio con el comando de Ariel Galeano.

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Tras hilvanar triunfos ajustados pero de enorme valor ante los auriazules, Sportivo Trinidense (1-0) y Sportivo Luqueño (1-0), el Legendario va por su tercera alegría consecutiva. De conseguir los tres puntos en terreno de Rubio Ñu, el “Cacique” se colocará momentáneamente a tan solo dos unidades de la cima de la clasificación, metiéndole una presión al líder absoluto, Olimpia.

Misión casi imposible: El “Santo” busca un milagro para evitar el descenso

En la vereda de enfrente, el “Rayadito” se encuentra al borde del abismo y podría confirmar matemáticamente su descenso prematuro a la División Intermedia a falta de nueve fecha para la conclusión del campeonato. El conjunto comandado por Pablo Fornasari logró cortar recientemente una lapidaria racha de diez derrotas consecutivas al firmar un empate ante Recoleta, sumando así su segundo punto en el torneo (el anterior había sido precisamente ante el mismo rival en la jornada inaugural).

Sin embargo, la suerte del representante de la Ciudad Universitaria parece ya echada: el milagro que los mantenga con vida exige ganar la totalidad de sus diez encuentros restantes y aguardar un cataclismo idéntico, que Sportivo Luqueño no vuelva a sumar un solo punto en lo que resta del certamen. Para colmo de males, un empate o una victoria del “Chanchón” este lunes frente a Sportivo Trinidense decretaría de forma matemática la sentencia definitiva del “Santo”.