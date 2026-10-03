Quinceno conserva sus posibilidades clasificatorias en el Nacional B

Los cuatro enfrentamientos de la undécima fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se desarrollaron el viernes, teniendo en cuenta que este domingo no habrá actividad deportiva debido a las elecciones.

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En esta instancia del certamen compiten ocho clubes, de los cuales cuatro accederán a las semifinales, tras el desarrollo de las 14 rondas.

Para seguir con posibilidades clasificatorias, el Quinceno FC, campeón de la edición anterior con su denominación tradicional, 15 de Mayo, debía vencer al campeonable Guaraní de Fram, al que terminó derrotando por 1-0 en Itapé, departamento de Guairá.

La ronda registró la aplastante victoria por 8-0 del 3 de Febrero de Ciudad del Este contra Guaraní de Minga Guazú, que al igual que Deportivo Unión de Pilar se encuentra fuera de la pelea por los puestos de vanguardia.

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El 3 Corrales de Ciudad del Este, Guaraní de Fram, 3 de Febrero y el también esteño Ciudad Nueva se encuentran en la línea de clasificación. Quinceno y Pastoreo buscan meterse entre los cuatro mejores del campeonato, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.