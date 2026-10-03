Doble propuesta sabatina por la División Intermedia

El vigesimoséptimo capítulo de la División Intermedia se abrió el jueves con el triunfo de Resistencia sobre Encarnación 3-0, en la capital del Itapúa, y con el empate 1-1 entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Capiatá.

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La competencia consta de 30 rondas. Los dos elencos de más alto puntaje ascenderán a la División de Honor, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Este sábado las emociones continúan con dos atractivos encuentros en los que entrarán en acción clubes que pugnan por seguir en la segunda categoría, que están en la zona roja de descenso.

La cartelera sabatina asigna el desarrollo de los siguientes lances:

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Paraguarí AC vs. 3 de Noviembre

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Luis Onieva y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Atlético Tembetary vs. Tacuary

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 10:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene.