Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Gustavo Costas, que desea regresar al triunfo en Liga, y el Gallo de Eduardo Ledesma, que quiere romper la mala racha, juegan a las 19:15, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 19:15 horas
- Argentina: 19:15 horas
- Brasil: 19:15 horas
- Uruguay: 19:15 horas
- Chile: 18:15 horas
- Ecuador: 17:15 horas
- Colombia: 17:15 horas
- Perú: 17:15 horas
- Venezuela: 18:15 horas
- Bolivia: 18:15 horas
- El Salvador: 16:15 horas
- México: 16:15 horas
- Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas
- Estados Unidos - Este: 18:15 horas
- Inglaterra: 23:15 horas
- España: 00:15 horas
- Bélgica: 00:15 horas
- Marruecos: 23:15 horas
- Sudáfrica: 00:15 horas
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
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Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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