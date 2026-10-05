Recoleta FC vs. Libertad, en duelo matinal complementario

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande albergará a partir de las 10:00 el complemento del partido entre Recoleta FC y Libertad (1-1), correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato Clausura 2026.

Lea más: El temporal obliga a postergar el segundo tiempo entre Libertad y Recoleta

El sábado, en medio de la lluvia que por momentos fue intensa y que el final terminó suspendiendo el encuentro, en Canario y el Guma protagonizaron un atractivo enfrentamiento, en el que Elvio Vera adelantó al equipo repollero y Aldo Walmor González estableció el 1-1.

Tras el descanso, la precipitación se hizo más intensa, por lo que el árbitro Carlos Paul Benítez decidió la suspensión. Como el domingo era día de elecciones, la segunda etapa pasó para el lunes.

“Reco” pretende acabar con una prolongada sequía sin triunfos, contando con la novedad en su banca con la presencia del experimentado entrenador Francisco Martínez como principal asistente de Jorge González Frutos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El elenco aurinegro se mostró más competitivo y por momentos tuvo en aprietos al Guma, que necesita ganar para alimentar sus posibilidades consagratorias en la competencia después de un pálido semestre inicial.

A pesar del día laboral, se espera una buena concurrencia, más aún que al ser una etapa complementaria, las entradas ya estarán liberadas. Serán un poco más de 45 minutos de pura acción y adrenalina.