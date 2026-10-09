Los Derlis pitarán a los líderes en la decimocuarta ronda del Clausura

El “Clásico Moderno” bajo la lupa de Derlis López

El duelo más atrapante de la ronda será el denominado “clásico moderno” entre Libertad y Guaraní. El Gumarelo, uno de los líderes de la clasificación, entrará en acción recibiendo al Aborigen, que tiene la firme misión de no quedar relegado de los puestos de vanguardia. Las acciones principales en el campo de juego estarán impartidas por el juez Derlis López, quien a su vez contará con el soporte fundamental de José Armoa desde el VAR.

Derlis Benítez pitará la visita de Olimpia a La Arboleda

Por su parte, el otro puntero del campeonato, Olimpia, verá acción ese mismo domingo pero en primer turno. El Decano visitará al necesitado Rubio Ñu en el estadio La Arboleda, un escenario que volverá a pisar luego de nueve años. Para este compromiso de alta tensión, el arbitraje principal recaerá sobre Derlis Benítez, mientras que la asistencia tecnológica en el VAR estará a cargo de José Méndez.

Los partidos de mañana

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 17:00.

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Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Méreles.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 19:20.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milcíades Saldívar y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Programa del domingo

Rubio Ñu vs. Olimpia

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Luis Onieva.

Libertad vs. Guaraní

Estadio: La Huerta.

Hora: 19:20.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cartelera del lunes

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Nacional vs. Recoleta FC

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 19:20.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Cuevas.