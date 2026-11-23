En medio de las estrecheces financieras que atraviesa el Estado y con la mira puesta en blindar la continuidad del programa de alimentación escolar Hambre Cero, el Poder Ejecutivo presentó un paquete de medidas de austeridad y optimización del gasto que permitirá ahorrar más de USD 100 millones al año a partir de 2027.

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El jefe de Gabinete de la Presidencia, Rolando de Barros, y el ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, explicaron durante una entrevista por el programa Mesa con EVP, por ABC TV, el alcance de los recortes, y aseguraron que los ajustes no afectarán la calidad nutricional ni el alcance para los alumnos que asisten regularmente a clases.

De acuerdo con lo expuesto por De Barros, la instrucción directa del presidente Pedro Alliana es mejorar la calidad del gasto público en un programa que hoy demanda un costo total de USD 457 millones.

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Para lograr esa reducción anual superior a los cien millones de dólares, equipos del MDS, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cruzaron datos de asistencia escolar para eliminar los pagos por comida sobrante.

De marzo a octubre y recorte del 10% en las órdenes de servicio

El ministro Tadeo Rojas detalló que el primer ajuste consiste en acotar el calendario de provisión del desayuno, almuerzo y merienda escolar exclusivamente al periodo comprendido entre marzo y octubre, eliminando unos 25 días correspondientes a la última semana de febrero y las últimas semanas de noviembre.

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Según explicó, las estadísticas oficiales del MEC demuestran que en esas semanas puntuales se registra un altísimo ausentismo estudiantil en las aulas. Con este recorte de calendario, el Estado se ahorrará USD 69 millones al año.

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El segundo eje pasa por aplicar una disminución general del 10% en la emisión de órdenes de servicio en todo el país, basándose en el promedio habitual de entre 10% y 15% de inasistencia diaria de los estudiantes por enfermedades u otros motivos. Esta medida representará un ahorro presupuestario adicional de USD 44 millones anuales. Con esto, se sumuría unos USD 113 millones entre ambos frentes.

Rojas enfatizó además que el pago a las proveedoras se realiza estrictamente por “plato servido” mediante reportes de los directores de escuelas, y no por la cantidad total de alumnos matriculados.

Ajustes en el catering

Respecto al servicio de catering que opera en Asunción, Central y Presidente Hayes, áreas administradas directamente por el MDS, el ministro indicó que las cuatro empresas adjudicadas aceptaron una reducción en sus precios tras una revisión de costos, sumado a un tope máximo del 5% en los precios referenciales para las nuevas licitaciones.

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Fruto de estos controles previos, el ministerio cerrará el contrato vigente en julio del próximo año con un saldo no ejecutado cercano a los USD 70 millones.

Consultado sobre las propuestas que circulan en el Congreso para reemplazar la entrega de alimentos por transferencias directas de dinero a las madres, Rojas rechazó esa posibilidad, y calificó la idea como “absolutamente inútil” para garantizar la nutrición infantil. En ese sentido, recordó que el Estado ya cuenta con programas monetarios como Tekoporã.

Finalmente, ante los cuestionamientos sobre por qué el MDS administra tres zonas mientras las 15 gobernaciones manejan sus propios contratos, tanto De Barros como Rojas aclararon que el Ejecutivo simplemente cumple con lo establecido en la ley aprobada por el Congreso. Destacaron que el objetivo central del Gobierno es sostener un programa importante para las familias y los productores de la agricultura familiar sin retroceder a los bajos niveles de cobertura del pasado.