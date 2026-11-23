A pedido del Ministerio Público la jueza de Garantías Cynthia Lovera dictó el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado, de 45 años, de la causa abierta por el homicidio doloso del teniendo coronel del Ejército Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la sede la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad de la Capital.

El pedido de sobreseimiento definitivo para Guillén Bogado, quien al inicio del presente proceso fue sindicado como el financista del hecho criminal, fue planteado el pasado 17 de octubre por los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

La jueza de Garantías Cynthia Lovera imprimió trámite de oposición a la solicitud y remitió el expediente la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la fiscal adjunta Matilde Moreno ratificó la petición de los agentes inferiores; en consecuencia, la magistrada no tuvo otra que hacer lugar al sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado.

En esta causa afrontará juicio oral Ángel David González Guillén, sobrino de Jorge Guillén; mientras que en el caso de los demás acusados Fernando Guillén Martínez, alias Nando; Marco Antonio Florentín Camacho y su pareja Elda Sofía Galeano Kleiner, está pendiente la audiencia preliminar.

¿Por qué es sobreseído el presunto financista del asesinato de Moral?

La fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado argumentando que la primera hipótesis manejada por el Ministerio Público fue que el imputado habría recibido el trabajo de realizar la muerte por encargo, de personas aún desconocidas, y se encargó de la logística, a fin de que los supuestos autores materiales pudieran cometer el hecho.

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La sospecha inicial era que Jorge Guillén habría solicitado a su sobrino Ángel González Guillén que envíe dinero vía transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por los supuestos sicarios, identificados como Alexander Rojas (fallecido el 27 de octubre de 2025) y Rogelio Lemuel Díaz.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por los fiscales en el requerimiento conclusivo, a raíz de las investigaciones y tras un minucioso análisis de las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos en concepto de logística para cometer el homicidio, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que el denominador común es Carlos Antonio Báez, alias Lulú.

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A criterio del equipo fiscal, fue Lulú la persona que solicitó a Ángel González Guillén, Marco Antonio Florentín y Luis Fernando Guillén que realicen transferencias a las cuentas de los autores del homicidio doloso.

Detenido recién en febrero de este año

El 22 de febrero de 2026, finalmente, fue capturado en Ciudad del Este el que tal vez sea el organizador principal del atentado, Carlos Antonio Báez Guillén, de 35 años, alias Lulú, sobrino de Jorge Guillén Bogado.

Según la sospecha fiscal, Lulú sería el que recibió el pedido para matar al militar Guillermo Moral, contactó con los dos sicarios y organizó el envío de dinero a estos; además sería el mismo Lulú quien recibió en Ciudad del Este a los dos sicarios luego del homicidio, supuestamente para pagarles por el “trabajo”, pero al final los habría eliminado.

Ataque de sicarios a Guillermo Moral y la herida mortal

La acusación fiscal contra los demás involucrados detalla que cerca de las 16:12 del 2 de octubre de 2025, el teniente coronel Guillermo Moral, salió de la sede de la Suprema Corte de Justicia Militar, ubicado en el centro de Asunción, donde prestaba servicios. El militar iba en su camioneta Toyota Surf, con placa BPV 893, con dirección a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en Santísima Trinidad.

Inmediatamente después de su salida, fue seguido por dos hombres en una motocicleta tipo cobrador, azul de la marca Taiga, con matrícula 644 BFB. El biciclo estaba guiado por Rogelio Lemuel Díaz Brítez, quien actualmente está declarado rebelde, y como acompañante iba Alexander Abrahan Rojas Duarte (fallecido el 27 de octubre de 2025).

Alrededor de las 16:30, Moral Centurión llegó hasta la sede universitaria y, cuando estaba estacionando su rodado, los sicarios lo alcanzaron, posteriormente se posicionaron a pocos metros de la camioneta, hacia el lado del acompañante, desde donde Rojas Duarte habría efectuado el primer disparo, cuyo proyectil atravesó la ventanilla e hirió al militar.

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La bala tuvo un “orificio de entrada de 2x1 centímetros en la región deltoides derecho, próximo a la articulación del hombro, ocasionándole fractura de tercera costilla lado derecho, hemotórax. hemocardio, con compromiso de lóbulos superiores de pulmón y aorta, fractura de cuarta costilla lado izquierdo y presencia de proyectil en partes blandas, a consecuencia de lo cual sufrió un shock hipovolémico hemotórax, por herida de proyectil de arma de fuego, con compromiso pulmonar y aórtica, desencadenando hemotórax y hemoperiocardio”, que le ocasionó su muerte.