Con un tono de autocrítica, el técnico puso el foco en el golpe anímico y deportivo, pidió disculpas a los hinchas que acompañaron. En su contacto con los periodistas, Costas expresó: “Buenas noches y perdonen, disculpen. Lo que pasa es que vamos a hablar siempre lo mismo. Pido disculpas; la verdad que estamos en un momento muy malo y lo único que puedo decir es pedirle perdón a la gente que vino hasta acá a alentarnos, que lo defraudamos de nuevo”.

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Sobre lo que viene en el calendario y el cierre de su palabra ante los presentes, el entrenador añadió: “Así que le pido mil disculpas. Quedan dos partidos y, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, así que les pido disculpas a ustedes también (periodistas presentes para la conferencia de prensa). Así que un abrazo a todos y disculpe”.