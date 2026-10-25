San Lorenzo vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño bajan hoy el telón de la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Rayadito” de Pablo Fornasari ya descendido a la División Intermedia y el “Ciclón” de Gustavo Costas, que necesita retomar el rumbo ganador, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis López con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 19:30 horas
- Argentina: 19:30 horas
- Brasil: 19:30 horas
- Uruguay: 19:30 horas
- Chile: 18:30 horas
- Ecuador: 17:30 horas
- Colombia: 17:30 horas
- Perú: 17:30 horas
- Venezuela: 18:30 horas
- Bolivia: 18:30 horas
- El Salvador: 16:30 horas
- México: 16:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
- Estados Unidos - Este: 18:30 horas
- Inglaterra: 23:30 horas
- España: 00:30 horas
- Bélgica: 00:30 horas
- Marruecos: 23:30 horas
- Sudáfrica: 00:30 horas
Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
- Tigo Sports Paraguay
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