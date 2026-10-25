Fútbol
25 de octubre de 2026 - 12:55

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El zaguero de Cerro Porteño, Luis Fernando Cáceres intenta detener la marcha del delantero de Cerro Porteño Ignacio Aliseda.
El zaguero de Cerro Porteño, Luis Fernando Cáceres intenta detener la marcha del delantero de Cerro Porteño Ignacio Aliseda.

Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño completan hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño bajan hoy el telón de la fecha 16 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Rayadito” de Pablo Fornasari ya descendido a la División Intermedia y el “Ciclón” de Gustavo Costas, que necesita retomar el rumbo ganador, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Derlis López con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 19:30 horas
  • Argentina: 19:30 horas
  • Brasil: 19:30 horas
  • Uruguay: 19:30 horas
  • Chile: 18:30 horas
  • Ecuador: 17:30 horas
  • Colombia: 17:30 horas
  • Perú: 17:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas
  • Bolivia: 18:30 horas
  • El Salvador: 16:30 horas
  • México: 16:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 18:30 horas
  • Inglaterra: 23:30 horas
  • España: 00:30 horas
  • Bélgica: 00:30 horas
  • Marruecos: 23:30 horas
  • Sudáfrica: 00:30 horas

Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

  • Tigo Sports Paraguay

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