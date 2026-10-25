San Lorenzo y Cerro Porteño bajan la persiana de la 16ª fecha

San Lorenzo descendido, y Cerro Porteño en baja. Esta parece no ser la mejor propuesta de cierre de la decimosexta fecha del campeonato Clausura, más para el avanzado horario de las 19:30 y en un enorme escenario como el de Sajonia, que podría presentar un ambiente desolador.

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Golpeado por los malos resultados y con la reciente falta disciplinaria de Ignacio Aliseda que le costó la multa del 50 por ciento de su salario por jugar al pádel, el Ciclón afronta este choque con la necesidad de mejorar su imagen, sobre todo de cara a las semifinales de la Copa Paraguay contra Sol de América, de la División Intermedia.

El año liguero azulgrana es tan malo que La Copa de Todos pasa a ser prioridad. Una vía para llegar a la Libertadores como Paraguay 4, con la obligación de superar tres instancias clasificatorias para acceder a la fase de grupos en caso de ganar el torneo de integración, que tampoco es fácil.

Para el Rayadito, el 2026 es un año para el olvido. Inmediato retorno a la División Intermedia producto de las malas decisiones, por conformar planteles poco competitivos, tanto para el primer semestre como para el segundo, con cambios de entrenadores que marcaban su inestabilidad.

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Los azulgranas se impusieron en todos los partidos del presente ciclo contra el débil rival de turno, por 4-2 y 2-0 en el torneo, por 1-0 en la rueda inicial del Clausura, y en la tanda de penales en la Copa Paraguay 5-3, luego del empate 2-2 del tiempo reglamentario.