Fútbol
25 de octubre de 2026 - 01:40

San Lorenzo y Cerro Porteño bajan la persiana de la 16ª fecha

Estadio Defensores del Chaco, sede del partido entre Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño.
Estadio Defensores del Chaco, sede del partido entre Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño.APF

El decimosexto capítulo del torneo Clausura se cierre la noche de este domingo con el partido entre San Lorenzo y Cerro Porteño, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 19:30.

Por ABC Color
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San Lorenzo descendido, y Cerro Porteño en baja. Esta parece no ser la mejor propuesta de cierre de la decimosexta fecha del campeonato Clausura, más para el avanzado horario de las 19:30 y en un enorme escenario como el de Sajonia, que podría presentar un ambiente desolador.

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Golpeado por los malos resultados y con la reciente falta disciplinaria de Ignacio Aliseda que le costó la multa del 50 por ciento de su salario por jugar al pádel, el Ciclón afronta este choque con la necesidad de mejorar su imagen, sobre todo de cara a las semifinales de la Copa Paraguay contra Sol de América, de la División Intermedia.

Antecedentes: Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Antecedentes: Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño

El año liguero azulgrana es tan malo que La Copa de Todos pasa a ser prioridad. Una vía para llegar a la Libertadores como Paraguay 4, con la obligación de superar tres instancias clasificatorias para acceder a la fase de grupos en caso de ganar el torneo de integración, que tampoco es fácil.

Para el Rayadito, el 2026 es un año para el olvido. Inmediato retorno a la División Intermedia producto de las malas decisiones, por conformar planteles poco competitivos, tanto para el primer semestre como para el segundo, con cambios de entrenadores que marcaban su inestabilidad.

Los azulgranas se impusieron en todos los partidos del presente ciclo contra el débil rival de turno, por 4-2 y 2-0 en el torneo, por 1-0 en la rueda inicial del Clausura, y en la tanda de penales en la Copa Paraguay 5-3, luego del empate 2-2 del tiempo reglamentario.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño, por la decimosexta ronda del torneo Clausura 2026.