Fútbol
26 de octubre de 2026 - 13:46

Cerro Porteño lanza a la venta las entradas para el superclásico

El estadio La Nueva Olla será copado por hinchas azulgranas, teniendo en cuenta que los visitantes tendrán cupos limitados.
El estadio La Nueva Olla será copado por hinchas azulgranas, teniendo en cuenta que los visitantes tendrán cupos limitados.Redes sociales

Cerro Porteño puso a la venta este lunes las entradas para el superclásico del domingo contra Olimpia, a disputarse en La Nueva Olla, a las 17:00.

Por ABC Color
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El estadio La Nueva Olla, situado en Barrio Obrero (Asunción), albergará el domingo el cuarto y último clásico de la temporada entre Cerro Porteño y Olimpia, fijado para las 17:00.

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El club popular azulgrana habilitó la venta de las entradas que oscilan entre 30.000 y 220.000 guaraníes, dependiendo la ubicación.

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Los visitantes franjeados ingresarán en las Plateas Pettengill, sector al que pueden ingresar entre 1.300 a 1.400 aficionados. Generalmente, esa zona no se llena por motivos de seguridad.

Los pases para la máxima fiesta del fútbol paraguayo podrán ser adquiridos vía online a través de la APP de Tuti, o de manera presencial, en el lobby de La Nueva Olla.

La organización aclara que esta es la Fase 1 de la venta para el público en general, por lo que la 2, en los días próximos al espectáculo, el precio de los tickets sufrirá un pequeño incremento, salvo en las cabeceras.