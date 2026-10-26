Cerro Porteño lanza a la venta las entradas para el superclásico

El estadio La Nueva Olla, situado en Barrio Obrero (Asunción), albergará el domingo el cuarto y último clásico de la temporada entre Cerro Porteño y Olimpia, fijado para las 17:00.

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El club popular azulgrana habilitó la venta de las entradas que oscilan entre 30.000 y 220.000 guaraníes, dependiendo la ubicación.

Los visitantes franjeados ingresarán en las Plateas Pettengill, sector al que pueden ingresar entre 1.300 a 1.400 aficionados. Generalmente, esa zona no se llena por motivos de seguridad.

Los pases para la máxima fiesta del fútbol paraguayo podrán ser adquiridos vía online a través de la APP de Tuti, o de manera presencial, en el lobby de La Nueva Olla.

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La organización aclara que esta es la Fase 1 de la venta para el público en general, por lo que la 2, en los días próximos al espectáculo, el precio de los tickets sufrirá un pequeño incremento, salvo en las cabeceras.