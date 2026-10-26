Juan Gabriel Benítez, de cara al décimo duelo entre los grandes

La Nueva Olla, el mayor coliseo futbolístico del país, situado en el capitalino Barrio Obrero, albergará el domingo el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, a las 17:00, por la decimoséptima fecha del campeonato Clausura 2026.

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Las designaciones arbitrales para el nuevo capítulo del segundo certamen liguero del año serán divulgadas al jueves, aunque con seguridad, el choque entre los más ganadores de nuestro fútbol será dirigido por el mundialista Juan Gabriel Benítez Mareco, de 44 años y con insignia de la FIFA desde el 2019.

JGB registra nueve clásicos dirigidos, con cuatro victorias del Decano, una del Ciclón y cuatro empates.

El podio de jueces con más duelos conducidos entre los grandes es integrado por Carlos Amarilla, con 25 juegos, Carlos Torres y Éber Aquino, con 16. Este último es el actual Director de Árbitros de la APF.

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En caso que Juan Gabriel presente alguna lesión o imposibilidad para actuar en la máxima fiesta del balompié nacional, el mejor perfilado para reemplazarlo es Blas Antonio Romero, pese a ser “marcado” por lo franjeados.

El primer choque del 2026 entre los colosos fue conducido por David Ojeda. Los dos siguientes corrieron a cargo de Juan Gabriel Benítez. En las tres oportunidades, el triunfador fue Olimpia. En una ocasión el cotejo resultó inconcluso por violencia con el marcador en blanco. El Tribunal otorgó los puntos al club del barrio Mariscal López, con el marcador de 3-0.