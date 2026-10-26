Olimpia descansa en la punta palpitando el último clásico del año

Olimpia va por más. Luego de la conquista del título del torneo Apertura, ahora apunta a la obtención del Clausura, que lo lidera con tres puntos de ventaja sobre Trinidense y Libertad.

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El Decano viene de vencer en un duro partido a su “sombra negra”, el Sportivo Ameliano, al que le ganó en la mañana del domingo en Villeta por 3-2, mediante las anotaciones de Gabriel Ávalos y Richard Sánchez (2).

“Muy contento por la forma en que se ganó. No terminamos bien el primer tiempo. Creamos muchas situaciones, pero terminamos sufriendo”, expresó el entrenador Pablo Andrés Sánchez, quien en el clásico del domingo próximo en La Nueva Olla, contra Cerro Porteño (a las 17:00), completará 50 partidos en el Decano.

El orientador argentino, de 53 años, apodado “Vitamina”, lleva la marca de 31 victorias, 10 empates y 8 caídas.

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Pese a las lesiones, el conductor del Expreso se encuentra tranquilo por la amplitud del plantel, la calidad de jugadores que tiene. “Las variantes las tenemos; incluso si nos equivocamos, el que entra lo hace bien”, indicó.

En cuanto a lo que viene, el DT expresó. “El clásico es un partido aparte. Últimamente nos ha ido bien contra Cerro y espero que no sea la excepción el domingo”, aseguró.

“Ojalá podamos ser protagonistas. La satisfacción de ellos pasará por darle la alegría a su gente (están lejos de la pelea) y hacernos pasar mal a nosotros”, añadió.

Para Olimpia, vencer a Cerro Porteño es un “clásico”. Se impuso en los tres enfrentamientos de esta temporada, por 1-0 (en la Olla) y 3-0 (Defensores del Chaco) en el torneo Apertura, y por 2-1 (Sajonia), en la rueda inicial del Clausura.