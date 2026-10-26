La Albirroja Sub 15 se divierte en el Mundial de Azerbaiyán

En condiciones normales no se podría jugar dos partidos en un mismo día en el fútbol tradicional, por el desgaste físico. Sin embargo, en el Mundial/festival Sub 15 de Azerbaiyán se puede, porque los duelos son en espacio reducido y de 8 contra 8.

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En primer turno, la Albirroja menor derrotó por 3-1 a Gibraltar. Horas después se impuso sobre Bolivia por 3-2. En sus dos presentaciones iniciales, Paraguay le había ganado 4-1 a Seychelles y 8-0 a Tahití.

A simple vista se podría considerar al equipo dirigido por Wilfrido Bazán como “una máquina”, pero el evento tiene tantos participantes (190) y los cotejos solo duran 40 partidos, habría que ver el grado de importancia y seriedad que le ponen las federaciones.

Los campos se reducen a 68 metros de largo por 47 de ancho para el formato de 8 vs. 8 con modificaciones ilimitadas.

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“A lo largo de seis jornadas, cerca de 3.000 participantes disputarán 950 partidos. Cada selección jugará un mínimo de nueve encuentros con el propósito de favorecer el desarrollo de las jóvenes promesas, disputándose hasta 20 partidos de forma simultánea”, anunció la FIFA.