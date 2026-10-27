El 2 de Mayo y Luqueño, rezagados en el “minutaje” sub 19

Al campeonato Clausura 2026 le quedan 540 minutos, y tanto 2 de Mayo como Luqueño deben aún 400, por lo que están obligados a incluir a los nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante para la sumatoria en la bolsa.

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El reglamento establece que cada club debe completar 900 minutos con un juvenil en campo durante todo el desarrollo del certamen. El incumplimiento de la norma es penado con la reducción de tres puntos, más una multa de 1.000.000.000 de guaraníes, alrededor de 170.000 dólares.

Está claro que con un chico en campo, el potencial del elenco merma, teniendo en cuenta que nuestras formativas no son tan sólidas como para pretender un “fuera de serie” de la cantera que pueda estar a la par de los jugadores profesionales, de fogueo, que se supone tiene otro tipo de preparación, sobre todo de “vianda”, de alimentación.

En el caso del Gallo, los juveniles que compiten en Primera son Fredy Silvero, Henry Riquelme y Luis Delgadillo.

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Luqueño mandó al campo a Jonathan Vidal Ramos y Thiago Franco. Poca participación de los chicos para la otrora “cantera inagotable”.

Además de los “avícolas” y auriazules, Trinidense y Ameliano también están apremiados, aunque en menor medida. Están por cumplir: San Lorenzo, Libertad y Recoleta FC.

A esta altura están liberados: Nacional, Olimpia, Guaraní, Cerro Porteño y Rubio Ñu.