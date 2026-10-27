Los tres jugadores que Vitamina pone a prueba para el clásico frente a Cerro

Olimpia defiende la punta del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo en el superclásico. El Decano visita a Cerro Porteño por la fecha 17: el partido más importante del país empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. En la planificación, el técnico Pablo ‘Vtamina’ Sánchez desea probar a tres jugadores.

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Vitamina tiene lesionados a tres jugadores, de los cuales dos son titulares. El tercero es suplente, pero fue responsable de goles muy importantes del Rey de Copas en el semestre. Hoy, todos están más afuera que adentro por distintas dolencias, pero el entrenador argentino quiere exigir a cada uno con el fin de conocer en qué condiciones están para enfrentar al Ciclón.

¿Cuáles son los jugadores de Olimpia que Vitamina pone prueba vs. Cerro?

Los tres jugadores son Juan Vera, Juan Fernando Alfaro y Hugo Sandoval. El entrenamiento del miércoles en la Villa Olimpia es clave para determinar si alguno estaría disponible en Olimpia. En principio, el mediocampista ex Nacional y el atacante con pasado en Recoleta FC estarían casi fuera del encuentro, mientras que el defensor tendría un estado diferente.

Vera sufrió una molestia física (isquiotibiales) en la victoria 3-0 sobre 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero el 17 de octubre. El ex Sportivo Trinidense fue sustituido a los 32 minutos (Gustavo Vargas) y no fue convocado en el triunfo 3-2 contra Sportivo Ameliano en Villeta. Por lo tanto, el futbolista de 27 años será evaluado por el cuerpo técnico en la práctica.

Juan Alfaro, quien sufrió un desgarro de 3 milímetros en los isquiotibiales, quedó al margen del último cotejo y la probabilidad de llegar al duelo frente al Azulgrana es mínima. En la misma situación está Hugo Sandoval (isquiotibiales), quien no aparece desde el 6 de octubre, en el 1-1 con Nacional. Desde entonces, quedó fuera vs. Rubio Ñu, 2 de Mayo y Sportivo Ameliano.