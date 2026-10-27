Rubio Ñu palpita con el clásico de Santísima Trinidad

El margen de error de Rubio Ñu en el campeonato Clausura es prácticamente nulo. Por ese motivo, el Laureado se dispone a jugar con toda la furia el clásico de Santísima Trinidad contra el Sportivo Trinidense, marcado para el viernes en el estadio Martín Torres, a las 19:30.

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Hasta antes de esta temporada, la Cruz amarilla nunca le había podido ganar al Laureado en la división de Honor. En el Apertura 2026, los auriazules se impusieron por 1-0 en La Arboleda, y por 4-0 en el Martín Torres. En la rueda inicial del Clausura se registró un empate sin goles en feudo albiverde.

El entrenador Javier Torrente, con una hoja de la puesta a disposición del cargo en caso de resultado negativo (tras cada caída presenta la renuncia con piolita), podría presentar la siguiente alineación: Lautaro Maldonado; Víctor Cabañas, Braian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Sergio Fretes, Cristian Núñez, Tobías Leiva y Mauricio de Carvalho; Mauricio Roldán y Rodrigo Ruiz Díaz.

Para salvar el año, Rubio Ñu debería ganar cinco de los seis cotejos que le restan en el calendario.