Copa Paraguay, la carta salvadora del Sportivo Luqueño

En etapas, el Sportivo Luqueño se encuentra a tres triunfos de la conquista de la Copa Paraguay 2026. En fútbol, parece estar muy lejos de alzar el trofeo, que otorga una plaza a la Libertadores.

Lea más: Libertad vs. Independiente CG, por un lugar en semifinales

El elenco popular enfrentará este miércoles a Recoleta FC, a las 19:30, en el 12 de Octubre de Itauguá, por los octavos de final de la Copa de Todos.

Las entradas para este enfrentamiento fueron fijadas en 25.000 guaraníes en Graderías y 40.000 en Preferencias.

Sin la necesidad de inclusión del sub 19, que merma aún más el potencial del equipo, el entrenador auriazul Lucas Barrios tiene un par de dudas para la conformación del elenco, atrás y adelante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el torneo Clausura, la defensa del Sportivo (incluyendo la portería), es una invitación al gol. Es por eso que “La Pantera” busca la forma de alistar una zaga solvente, más aún luego de la reciente experiencia en la derrota por 1-0 contra Libertad, que tras la salida por lesión de Miguel Barreto se produjo el ingreso de Adrián Brizuela, que hizo aguas por todos lados y ahora no está en los planes.

Jonathan Díaz y Axel Balbuena pugnan por un puesto. En ofensiva, Marcelo Pérez y Walter González luchan por una vacancia.

La escuadra base luqueña está conformada por: Nicolás Campisi; Santiago Ocampos, Jonathan Díaz, Facundo Wiechniak y Alexis Cantero; Marcelo Ojeda, Fernando Benítez, Giovanni Bogado y Tomás Muro; Marcelo Pérez e Iván Maggi.

Luqueño debutó en esta edición del certamen de integración con una victoria por 2-0 sobre Paraguarí AC. En su siguiente partido dejó al margen a Olimpia, con el que empató 1-1 en tiempo normal y luego se impuso en los penales 3-2.

El ganador del choque entre el Chanchón y el Canario lidiará en semifinales con el vencedor del match de este martes entre Libertad e Independiente de Campo Grande.