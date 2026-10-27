Segundo ascendido de la “B” a la Intermedia surgirá el sábado

Se viene la imperdible 34ª y última fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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El campeón anticipado, 12 de Octubre de Itauguá, tiene un cupo asegurado a la División Intermedia. Por la segunda plaza pugnan Atlántida, que tiene 61 puntos, y River Plate, que está con 60 y no depende de sus propias fuerzas para subir.
Pero eso no es todo, ya que está en promedio. El Sportivo Limpeño descendió a la Primera C, mientras que el segundo en bajar saldrá del duelo directo entre Sportivo Iteño y Silvio Pettirossi, a celebrarse en la Ciudad del Cántaro y la Miel.
Programa del último capítulo
Jueves 29
Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Manuel Gamarra.
Horario: 16:00.
Viernes 30
29 de Setiembre vs. Atlético Colegiales
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 10:00.
12 de Octubre de Itauguá vs. 1º de Marzo
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 18:00.
Sábado 31
Martín Ledesma vs. River Plate
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00 (TV).
Atlántida vs. Presidente Hayes
Estadio: Óscar Hugo Sosa, Chaco’i.
Horario: 10:00 (TV).
Sport Colombia vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00.
Sportivo Iteño vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 16:00.
24 de Setiembre vs. 3 de Febrero
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 16:00.
Libre: Sportivo Limpeño.