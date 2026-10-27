Fútbol
27 de octubre de 2026 - 13:31

Segundo ascendido de la “B” a la Intermedia surgirá el sábado

David Quintana (izquierda) y Mauricio Pérez, en el festejo de un gol para Atlántida, que se encuentra a un paso del ascenso a la División Intermedia.
David Quintana (izquierda) y Mauricio Pérez, en el festejo de un gol para Atlántida, que se encuentra a un paso del ascenso a la División Intermedia.Atlántida

El segundo ascendido de la Primera División B a la División Intermedia surgirá el próximo sábado. Atlántida y River Plate pugnan por la plaza, con ventaja para los oceánicos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se viene la imperdible 34ª y última fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Bajó el telón de la División Intermedia: Capiatá cierra con goleada y Tacuary se despide con otra derrota

El campeón anticipado, 12 de Octubre de Itauguá, tiene un cupo asegurado a la División Intermedia. Por la segunda plaza pugnan Atlántida, que tiene 61 puntos, y River Plate, que está con 60 y no depende de sus propias fuerzas para subir.

Pero eso no es todo, ya que está en promedio. El Sportivo Limpeño descendió a la Primera C, mientras que el segundo en bajar saldrá del duelo directo entre Sportivo Iteño y Silvio Pettirossi, a celebrarse en la Ciudad del Cántaro y la Miel.

Programa del último capítulo

Jueves 29

Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Manuel Gamarra.

Horario: 16:00.

Imagen sin descripción

Viernes 30

29 de Setiembre vs. Atlético Colegiales

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

12 de Octubre de Itauguá vs. 1º de Marzo

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 18:00.

Sábado 31

Martín Ledesma vs. River Plate

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00 (TV).

Atlántida vs. Presidente Hayes

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Chaco’i.

Horario: 10:00 (TV).

Sport Colombia vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Sportivo Iteño vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 16:00.

Imagen sin descripción

24 de Setiembre vs. 3 de Febrero

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 16:00.

Libre: Sportivo Limpeño.