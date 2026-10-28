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Fútbol
28 de octubre de 2026 - 14:44

Olimpia, por el paso a la final de la Libertadores femenina

Equipo de Olimpia que compite en la Copa Libertadores femenina, bajo el comando técnico de Diego Urán.
Equipo de Olimpia que compite en la Copa Libertadores femenina, bajo el comando técnico de Diego Urán.Instagram

Olimpia enfrenta la noche de este miércoles al brasileño Cruzeiro, a las 21:00, por un lugar en la final de la Copa Libertadores femenina que se disputa en la capital ecuatoriana.

Por ABC Color
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El estadio Rodrigo Paz Delgado de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, anteriormente conocido como la Casa Blanca, albergará el partido semifinal de la Copa Libertadores femenina entre Cruzeiro y Olimpia, fijado para las 21:00, hora paraguaya.

Lea más: El probable equipo de Olimpia para el superclásico

Azules y franjeadas volverán a enfrentarse en esta misma edición del certamen, ya que compartieron el mismo grupo en la primera fase. En dicha oportunidad, las brasileñas se impusieron por el claro marcador de 3-0.

El viernes 16, Olimpia empató en su estreno con Bolívar 2-2. El lunes 19, le ganó 1-0 a Liga de Quito, mientras que el jueves 22, sucumbió por goleada ante su rival de esta jornada.

Con cuatro puntos, las franjeadas superaron la fase regular y midieron en cuartos al Deportivo Cali, al que derrotaron por 1-0.

La primera serie semifinal de la Libertadores femenina será animada esta tarde por Corinthians y el colombiano Independiente Santa Fe, a las 17:00.

El fútbol paraguayo tuvo dos representantes en este certamen. Libertad superó la fase de grupos y fue eliminado por Cruzeiro en cuartos.

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