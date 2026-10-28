Albirroja Sub 15 clasifica a los octavos de final del Mundial de Azerbaiyán

La Asociación Paraguaya de Fútbol anunció en la mañana de este miércoles la victoria por 4-0 de la selección Sub 15 sobre Chipre y el paso a los octavos de final del Mundial/festival que se desarrolla en Azerbaiyán.

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Los goles fueron señalados por Ángel Esteche, Alejandro Encina, Thiago Alderete y Matias Portillo.

La competencia se desarrolla con un formato especial, no es de los torneos tradicionales promovidos por la FIFA.

Los partidos son de ocho jugadores contra ocho, los juegos duran solo 40 minutos y se desarrollan en espacio reducido, es una especie de “fútbol suizo” como se conoce en nuestro país.

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El elenco titular albirrojo estuvo compuesto por: Lucas Vergara; Bruno Escobar, Fernando Jacquet y Ángel Esteche; Axel Cabo, Ronald González y Alejandro Encina; Kevin Cardozo. Alternaron: Thiago Alderete, Matías Portillo, Celso Frohmerz, Thiago Alderete y Carlo Giménez.

Esta fue la quinta presentación del elenco nacional, dirigida técnicamente por Wilfrido Bazán, que le ganó 4-1 a Seychelles, 8-0 a Tahití, 2-1 a Gibraltar y 3-2 a Bolivia.

El adversario en la siguiente instancia es Marruecos. El choque será en esta misma jornada, a las 13:45 de nuestro país.

El evento se desarrolla en el Complejo Hovsan, en Bakú. El espectáculo es seguido a través de los canales de la FIFA, con la emisión de DAZN.