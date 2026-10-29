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Fútbol
29 de octubre de 2026 - 19:40

Oficial: Guaraní lleva a Olimpia al Villa Alegre de Encarnación para el “clásico añejo”

Estadio Ueno - Villa Alegre de Encarnación, ciudad que también se destaca por eventos deportivos.
Estadio Villa Alegre de Encarnación, albergará el duelo entre Guaraní y Olimpia, por la fecha 19 del torneo Clausura 2026.Gentileza

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó la agenda de la jornada posterior al Superclásico del torneo Clausura 2026. Mientras el certamen entra en su recta decisiva, se confirmó el calendario de las fechas 18 y 19, con un plato fuerte que será trasladado al interior del país.

Por ABC Color
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Tras confirmarse el adelanto correspondiente a la fecha 18 —que se disputará entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre—, la atención inmediata se trasladó a la jornada 19, donde se jugará un nuevo capítulo del tradicional “clásico más añejo” del fútbol paraguayo entre Guaraní y Olimpia, que se disputará el próximo sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:00, en el estadio Villa Alegre de Encarnación.

Lea más: Gustavo Costas y “Vitamina” Sánchez: el historial, los números y lo que se juegan en el superclásico

La localía aurinegro en Encarnación

En los últimos días, los pasillos del fútbol se llenaron de especulaciones sobre el escenario elegido por el aurinegro para hacer de local ante el Decano. Aunque por momentos sonó con fuerza la opción de llevar el espectáculo al estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, la directiva aurinegra terminó por inclinar la balanza hacia el Sur del país.

Finalmente, el fútbol de Primera División volverá a vibrar en el estadio Villa Alegre de Encarnación, un escenario imponente que no había tenido demasiada acción en la máxima categoría a lo largo de este año y que se vestirá de gala para recibir un choque entre dos grandes animadores del campeonato paraguayo,

Programación de las fechas 18 y 19

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