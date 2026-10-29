Oficial: Guaraní lleva a Olimpia al Villa Alegre de Encarnación para el “clásico añejo”

Tras confirmarse el adelanto correspondiente a la fecha 18 —que se disputará entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre—, la atención inmediata se trasladó a la jornada 19, donde se jugará un nuevo capítulo del tradicional “clásico más añejo” del fútbol paraguayo entre Guaraní y Olimpia, que se disputará el próximo sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:00, en el estadio Villa Alegre de Encarnación.

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La localía aurinegro en Encarnación

En los últimos días, los pasillos del fútbol se llenaron de especulaciones sobre el escenario elegido por el aurinegro para hacer de local ante el Decano. Aunque por momentos sonó con fuerza la opción de llevar el espectáculo al estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, la directiva aurinegra terminó por inclinar la balanza hacia el Sur del país.

Finalmente, el fútbol de Primera División volverá a vibrar en el estadio Villa Alegre de Encarnación, un escenario imponente que no había tenido demasiada acción en la máxima categoría a lo largo de este año y que se vestirá de gala para recibir un choque entre dos grandes animadores del campeonato paraguayo,

Programación de las fechas 18 y 19