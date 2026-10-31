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Fútbol
31 de octubre de 2026 - 18:55

Recoleta confirma su plena recuperación con goleada sobre Ameliano

Brazo en alto de Aldo Walmor González Román (30 años), luego de marcar uno de sus goles para Recoleta FC.
Brazo en alto de Aldo Walmor González Román (30 años), luego de marcar uno de sus goles para Recoleta FC.Silvio Rojas, ABC Color

Recoleta FC, que enlazó 10 partidos sin ganar, venció este sábado por goleada a Ameliano 3-0, confirmando su recuperación en el torneo Clausura.

Por Victor Miranda
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Recoleta FC dejó atrás la racha adversa y con su victoria de este fin de semana sobre el Sportivo Ameliano 3-0, por el decimoséptimo capítulo del Clausura 2026, confirmó su levantada. Con un rendimiento sólido y contundente superó claramente al adversario, de una mejor campaña.

Lea más: Clásico con arbitraje mundialista

Un espectáculo por demás atractivo, pese a la elevada temperatura, que obligó a tres pausas de hidratación, dos en la primera etapa.

El fútbol del Canario fluyó sobre el césped sintético del Independiente de Campo Grande, no así el de la V azulada, que tuvo algunas complicaciones sobre la superficie, al no estar acostumbrado.

Un servicio de esquina de Claudio Garay fue bajado por Nicolás Marotta para el control y definición de Aldo Walmor González, quien estableció el 1-0.

Garay estuvo cerca del segundo luego de un pase de taco de Paul Charpentier, pero su disparo fue desviado por el portero Ángel Sánchez.

La última línea aurinegra pasaba una tarde tranquila hasta que empezó a complicarse. Fredy Vera le madrugó a Lucas Monzón, cedió al balón a Richar Torales para vencer la resistencia de Toledo. El tanto no subió al marcador por adelantamiento del punta de lanza albiazul.

Del posible 1-1 al 2-0. Sujeción de Abel Paredes a Juan Alexander Franco en el área y penal concretado por Garay con suma tranquilidad.

Al descanso, con la clara ventaja recoletana, con un marcador reflejado por el desarrollo del juego dinámico, por momentos de alta intensidad.

Una combinación por izquierda en velocidad entre Schupp y Ríos terminó en un centro para el cierre con un frentazo de Aldo Walmor para configurar la goleada, bien temprano.

El equipo dirigido por Roberto Nanni acusó el impacto. La diferencia era larga, inalcanzable. Con el desgaste físico era complicado hacer frente al elenco de Jorge González Frutos, motivado por el resultado y el paso a las semifinales de la Copa Paraguay, instancia en la que enfrentará a Nacional.

Luego de la sequía de 10 juegos ligueros sin victorias, “Reco” venció a Rubio Ñu, empató con 2 de Mayo, dejó fuera de carrera de la Copa de Todos a Luqueño, al derrotarlo por dos goles, y esta vez se impuso frente a Ameliano, que en los papeles previos se presentaba complicado. El Canario recuperó la altura de su fútbol, y obviamente disfruta del dulce presente.

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