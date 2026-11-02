David Ojeda, en Libertad-Cerro; Díaz de Vivar, en el partido del puntero

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer los equipos arbitrales para la disputa de la fecha 18 del Torneo Clausura, que tendrá su capítulo de adelanto desde este martes 3 de noviembre.
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Uno de los encuentros que concentra la atención es el choque entre Libertad y Cerro Porteño, previsto para el miércoles, a las 19:00, en La Huerta. El juez principal será David Ojeda, acompañado por Carmelo Candia y José Mercado como asistentes. Giancarlos Juliadoza será el cuarto árbitro, mientras que Ulises Mereles estará en el VAR y Luis Onieva en el AVAR.
Por su parte, Mario Díaz de Vivar fue designado para conducir el encuentro entre Olimpia y Recoleta FC, que se disputará el miércoles, a las 21:15, en el estadio ueno Defensores del Chaco. Julio Aranda y Esteban Testta serán los asistentes, Álvaro Giménez el cuarto árbitro, Carlos Figueredo estará en el VAR y Eduardo Britos en el AVAR.
La programación arbitral se completa con los siguientes encuentros:
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense
- Estadio: Río Parapití.
- Hora: 17:00.
- Árbitro: Alipio Colmán.
- Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
- Cuarto árbitro: Nelson Palma.
- VAR: José Méndez.
- AVAR: Christian Sosa.
Nacional vs. Sportivo San Lorenzo
- Estadio: Arsenio Erico.
- Hora: 19:30.
- Árbitro: Derlis López.
- Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.
- Cuarto árbitro: Juan López.
- VAR: Fernando López.
- AVAR: Héctor Balbuena.
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
Sportivo Ameliano vs. Guaraní
- Estadio: Ameliano – Villeta.
- Hora: 19:00.
- Árbitro: Blas Romero.
- Asistentes: José Villagra y Roberto Cañete.
- Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
- VAR: Édgar Galeano.
- AVAR: Milciades Saldívar.
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño
- Estadio: La Arboleda.
- Hora: 19:00.
- Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
- Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.
- Cuarto árbitro: Samuel Morales.
- VAR: José Méndez.
- AVAR: Nancy Fernández.