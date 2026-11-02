David Ojeda, en Libertad-Cerro; Díaz de Vivar, en el partido del puntero

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer los equipos arbitrales para la disputa de la fecha 18 del Torneo Clausura, que tendrá su capítulo de adelanto desde este martes 3 de noviembre.

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Uno de los encuentros que concentra la atención es el choque entre Libertad y Cerro Porteño, previsto para el miércoles, a las 19:00, en La Huerta. El juez principal será David Ojeda, acompañado por Carmelo Candia y José Mercado como asistentes. Giancarlos Juliadoza será el cuarto árbitro, mientras que Ulises Mereles estará en el VAR y Luis Onieva en el AVAR.

Por su parte, Mario Díaz de Vivar fue designado para conducir el encuentro entre Olimpia y Recoleta FC, que se disputará el miércoles, a las 21:15, en el estadio ueno Defensores del Chaco. Julio Aranda y Esteban Testta serán los asistentes, Álvaro Giménez el cuarto árbitro, Carlos Figueredo estará en el VAR y Eduardo Britos en el AVAR.

La programación arbitral se completa con los siguientes encuentros:

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

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Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

Nacional vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 19:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Sportivo Ameliano vs. Guaraní

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 19:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Villagra y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño