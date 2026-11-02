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Fútbol
02 de noviembre de 2026 - 20:28

David Ojeda, en Libertad-Cerro; Díaz de Vivar, en el partido del puntero

David Ojeda será el juez en el partido entre Cerro Porteño y Libertad en esta fecha 18 de adelanto.
David Ojeda será el juez en el partido entre Cerro Porteño y Libertad en esta fecha 18 de adelanto.

La Comisión de Árbitros de la APF confirmó las designaciones para la fecha 18 del torneo Clausura. Ojeda dirigirá el choque entre gumarelos y azulgranas, mientras que Mario Díaz de Vivar estará a cargo del compromiso de Olimpia frente a Recoleta.

Por ABC Color
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La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer los equipos arbitrales para la disputa de la fecha 18 del Torneo Clausura, que tendrá su capítulo de adelanto desde este martes 3 de noviembre.

Lea más: El capítulo 18 del torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana

Uno de los encuentros que concentra la atención es el choque entre Libertad y Cerro Porteño, previsto para el miércoles, a las 19:00, en La Huerta. El juez principal será David Ojeda, acompañado por Carmelo Candia y José Mercado como asistentes. Giancarlos Juliadoza será el cuarto árbitro, mientras que Ulises Mereles estará en el VAR y Luis Onieva en el AVAR.

Por su parte, Mario Díaz de Vivar fue designado para conducir el encuentro entre Olimpia y Recoleta FC, que se disputará el miércoles, a las 21:15, en el estadio ueno Defensores del Chaco. Julio Aranda y Esteban Testta serán los asistentes, Álvaro Giménez el cuarto árbitro, Carlos Figueredo estará en el VAR y Eduardo Britos en el AVAR.

La programación arbitral se completa con los siguientes encuentros:

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

  • Estadio: Río Parapití.
  • Hora: 17:00.
  • Árbitro: Alipio Colmán.
  • Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
  • Cuarto árbitro: Nelson Palma.
  • VAR: José Méndez.
  • AVAR: Christian Sosa.

Nacional vs. Sportivo San Lorenzo

  • Estadio: Arsenio Erico.
  • Hora: 19:30.
  • Árbitro: Derlis López.
  • Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.
  • Cuarto árbitro: Juan López.
  • VAR: Fernando López.
  • AVAR: Héctor Balbuena.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Sportivo Ameliano vs. Guaraní

  • Estadio: Ameliano – Villeta.
  • Hora: 19:00.
  • Árbitro: Blas Romero.
  • Asistentes: José Villagra y Roberto Cañete.
  • Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
  • VAR: Édgar Galeano.
  • AVAR: Milciades Saldívar.

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño

  • Estadio: La Arboleda.
  • Hora: 19:00.
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
  • Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.
  • Cuarto árbitro: Samuel Morales.
  • VAR: José Méndez.
  • AVAR: Nancy Fernández.

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