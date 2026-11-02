El capítulo 18 del torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana

El torneo Clausura 2026, liderado por Olimpia con cuatro puntos de ventaja, propone emociones entre semana.

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El puntero jugará el miércoles contra Recoleta FC, en Sajonia, en el poco habitual horario de las 21:30, por la cargada agenda que propone el segundo evento liguero de la temporada.

La ronda contempla igualmente un duelo directo en la lucha por la permanencia entre Rubio Ñu y Sportivo Luqueño, en Santísima Trinidad. El primer descendido es el Sportivo San Lorenzo.

La cartelera

Martes

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17:00: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

19:30: Nacional vs. Sportivo San Lorenzo, en el Arsenio Erico.

Miércoles

19:00: Libertad vs. Cerro Porteño, en La Huerta.

19:00: Sportivo Ameliano vs. Guaraní, en La Fortaleza de Villeta.

21:15: Olimpia vs. Recoleta FC, en el Defensores del Chaco.

Jueves

19:00: Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño, en La Arboleda.