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Fútbol
02 de noviembre de 2026 - 10:04

El capítulo 18 del torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana

Jugadores de Cerro Porteño celebran con alegría un gol, vistiendo camisetas blancas con detalles en negro, en un estadio lleno de público.
Bernardo Romeo Benítez Fariña (23 años) celebra su gol, el segundo de Olimpia que el domingo le ganó por 2-0 a Cerro Porteño en La Nueva Olla, en el cuarto superclásico de la temporada, para ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la clasificación respecto a su inmediato perseguidor, Nacional.arcenio acuña

La decimoctava fecha del campeonato 2026 se disputará entre el martes y el jueves. Olimpia, el líder de la competición, entrará en acción el miércoles.

Por ABC Color
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El torneo Clausura 2026, liderado por Olimpia con cuatro puntos de ventaja, propone emociones entre semana.

Lea más: Olimpia, con dos golazos, mantiene su hegemonía sobre Cerro Porteño en la Nueva Olla

El puntero jugará el miércoles contra Recoleta FC, en Sajonia, en el poco habitual horario de las 21:30, por la cargada agenda que propone el segundo evento liguero de la temporada.

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La ronda contempla igualmente un duelo directo en la lucha por la permanencia entre Rubio Ñu y Sportivo Luqueño, en Santísima Trinidad. El primer descendido es el Sportivo San Lorenzo.

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La cartelera

Martes

17:00: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

19:30: Nacional vs. Sportivo San Lorenzo, en el Arsenio Erico.

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Miércoles

19:00: Libertad vs. Cerro Porteño, en La Huerta.

19:00: Sportivo Ameliano vs. Guaraní, en La Fortaleza de Villeta.

21:15: Olimpia vs. Recoleta FC, en el Defensores del Chaco.

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Jueves

19:00: Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño, en La Arboleda.

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