Fútbol en la Terraza del país entre 2 de Mayo y Trinidense

Pedro Juan Caballero, la ciudad capital del departamento del Amambay, conocida como la Terraza del país por su elevación de entre unos 600 y 700 metros, albergará este martes el duelo entre 2 de Mayo y Trinidense, a las 17:00, por la 18ª fecha del campeonato Clausura.

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Una propuesta atractiva entre dos equipos que sobrellevan una temporada positiva, con expectativas de clasificación internacional.

El Gallo norteño viene de perder contra Guaraní en Asunción y buscará en su Corral la reivindicación ante su afición. La Cruz amarilla cayó en el clásico de Santísima Trinidad contra Rubio Ñu, por lo que también va por la recuperación, en un reducto por demás complicado.

Elencos con campañas similares, con un punto más para los auriazules, que llevan 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Los albiazules registran 8 triunfos, 5 igualdades y 4 caídas.

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En cuanto a los enfrentamientos de este año, el 2 de Mayo se impuso en las tres oportunidades, por 1-0 y 2-1 en el Apertura, y por 1-0 en el Clausura, en la casa auriazul.