ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol
03 de noviembre de 2026 - 01:00

Fútbol en la Terraza del país entre 2 de Mayo y Trinidense

Estadio Río Parapití del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, sede del partido entre el local y el Sportivo Trinidense.
Estadio Río Parapití del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, sede del partido entre el local y el Sportivo Trinidense.Redes sociales

Sportivo 2 de Mayo y Sportivo Trinidense se enfrentarán este martes en Pedro Juan Caballero, a las 17:00, en el inicio del decimoctavo capítulo del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pedro Juan Caballero, la ciudad capital del departamento del Amambay, conocida como la Terraza del país por su elevación de entre unos 600 y 700 metros, albergará este martes el duelo entre 2 de Mayo y Trinidense, a las 17:00, por la 18ª fecha del campeonato Clausura.

Lea más: El capítulo 18 del torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana

Una propuesta atractiva entre dos equipos que sobrellevan una temporada positiva, con expectativas de clasificación internacional.

El Gallo norteño viene de perder contra Guaraní en Asunción y buscará en su Corral la reivindicación ante su afición. La Cruz amarilla cayó en el clásico de Santísima Trinidad contra Rubio Ñu, por lo que también va por la recuperación, en un reducto por demás complicado.

Elencos con campañas similares, con un punto más para los auriazules, que llevan 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Los albiazules registran 8 triunfos, 5 igualdades y 4 caídas.

En cuanto a los enfrentamientos de este año, el 2 de Mayo se impuso en las tres oportunidades, por 1-0 y 2-1 en el Apertura, y por 1-0 en el Clausura, en la casa auriazul.

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar