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Fútbol
04 de noviembre de 2026 - 01:00

Ameliano defiende su Fortaleza contra Guaraní

El estadio La Fortaleza de Villeta será sede del partido entre el dueño de casa, Sportivo Ameliano, y Libertad.
El estadio La Fortaleza de Villeta será sede del partido entre el dueño de casa, Sportivo Ameliano, y Libertad.Sportivo Ameliano

Sportivo Ameliano y Guaraní lidiarán este miércoles en La Fortaleza de Villeta, a las 19:00, en la prosecución de la decimoctava fecha del campeonato Clausura 2026.

Por ABC Color
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Un choque prometedor es el que sostendrán en la Ciudad Industrial de Villeta los equipos del Sportivo Ameliano y Guaraní, a mitad de semana (19:00).

Lea más: David Ojeda, en Libertad-Cerro; Díaz de Vivar, en el partido del puntero

La V azulada practica un buen fútbol, aunque presenta altibajos, sobre todo en la más reciente presentación, en la que sufrió una dolorosa caída por 3-0 contra Recoleta FC.

El Cacique superó en la ronda pasada al 2 de Mayo por 1-0. De la mano de Francisco Arce presenta un juego prolijo, ordenado, que necesita ir mejorando en busca de la escalada en la clasificación del Clausura.

La campaña legendaria comprende 7 victorias, 7 empates y 3 derrotas. La marca albiazul contempla 4 triunfos, 7 igualdades y 6 caídas.

En los choques de este 2026, en la primera rueda del Apertura empataron 0-0 en Villeta, mientras que en la segunda ganó el Cacique 1-0. En el Clausura se dio una igualdad de 1-1.

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