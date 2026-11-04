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Fútbol
04 de noviembre de 2026 - 01:00

Libertad vs. Cerro Porteño, duelo de urgencias en La Huerta

Estadio La Huerta de Libertad, sede del partido entre el local y Cerro Porteño, potenciales finalistas de la Copa Paraguay.
Estadio La Huerta de Libertad, sede del partido entre el local y Cerro Porteño, potenciales finalistas de la Copa Paraguay.Club Libertad

Libertad y Cerro Porteño se enfrentan en la noche de este jueves en La Huerta, a las 19:00, en un duelo de laureados que atraviesan por un complicado momento y que necesitan ganar.

Por ABC Color
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En el capitalino barrio Las Mercedes medirán fuerzas Libertad y Cerro Porteño, a las 19:00, en un partido de la decimoctava fecha del campeonato Clausura que marcará el reestreno del técnico Ariel Galeano en el “Guma”.

Lea más: Libertad, entre el remedio y la enfermedad

Repolleros y azulgranas vienen de dolorosas derrotas, sufridas contra el descendido San Lorenzo y Olimpia, respectivamente.

Entre los dos, Libertad es el que aún conserva posibilidades consagratorias en el torneo Clausura 2026, al que le quedan cinco rondas, incluyendo la que se encuentra en desarrollo. Ahora, el tiempo dirá si el elegido para reemplazar al destituido entrenador Nelson Haedo Valdez es el ideal o no, ya que el orientador de 30 años no le fue bien en ningún otro club que no sea el albinegro.

El Ciclón atraviesa por un presente delicado. La caída en el clásico dejó golpeada a la plantilla y la afición. El juego de la fecha es ideal para volver a creer en sus fuerzas con vistas a la Copa Paraguay, que podría ser la carta salvadora de la temporada, al menos de manera parcial.

En semifinales de la Copa de Todos, Cerro Porteño jugará contra Sol de América, en tanto que Libertad lidiará con Recoleta FC. Estos choques aún no están calendarizados, aunque en principio se cumplirían entre el miércoles 18 y el jueves 19 del presente mes.

En cuanto a los enfrentamientos disputados en el presente ciclo, en el Apertura empataron 1-1 en La Nueva Olla en la rueda inicial, y en la segunda ganó “la mitad más uno” por 3-2 en La Huerta. En el Clausura se dio una igualdad de 1-1 en la “Capital del sentimiento”.

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