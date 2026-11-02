ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Libertad
02 de noviembre de 2026 - 13:58

Libertad, entre el remedio y la enfermedad

Ariel Sebastián Galeano Arce (7 de setiembre de 1996) inicia su segundo ciclo como director técnico del plantel superior de Libertad.
Ariel Sebastián Galeano Arce (7 de setiembre de 1996) inicia su segundo ciclo como director técnico del plantel superior de Libertad.Club Libertad

Para reemplazar a Nelson Haedo Valdez, destituido por malos resultados, Libertad recurre a Ariel Sebastián Galeano, quien viene de un sonoro fracaso en Guaraní.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo a los datos, el objetivo de Libertad es completar la temporada con una conducción prácticamente provisoria, para luego iniciar el siguiente ciclo con todo, capaz con una renovación total.

Lea más: El capítulo 18 del torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana

Ariel Sebastián Galeano Arce (30 años) retorna al Guma para cumplir su segundo ciclo. El primero fue relativamente exitoso, apoyado por un plantel calificado con el que logró dos títulos de Liga, más la Copa y la Supercopa Paraguay.

Su reciente paso por Guaraní fue un fracaso. Tuvo un encontronazo con el arquero Gaspar Servio, ocasionando el despido del arquero argentino. Poco después, lo echaron a él.

Entre el 2023 y el 2024, Ariel dirigió al elenco del barrio Las Mercedes en 52 partidos, con 27 victorias, 17 empates y 8 derrotas.

Tras su salida de La Huerta, los marcadores dejaron de ser positivos, por lo que este representa un relanzamiento, aunque toda una sorpresa para la afición, acostumbrada a ganar y que probablemente esperaba algo mejor.

Libertad viene de perder contra el descendido San Lorenzo por 2-1. Esta caída generó la remoción de Nelson Haedo Valdez (42).

El segundo ciclo de Galeano se iniciará el miércoles con el enfrentamiento contra Cerro Porteño, marcado para las 19:30, en Tuyucuá. El tiempo determinará su la decisión de la comisión encabezada por el Dr. Rubén Di Tore fue acertada o si el remedio termina siendo peor a la enfermedad.

La Copa Paraguay se presenta como una carta de salvación del año para el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI. En semifinales lidiará contra Recoleta, con el objetivo de definir el torneo con el vencedor del match entre Cerro Porteño y Sol de América.

El nuevo staff repollero, comandado por Ariel Galeano, está conformado por Derlis Meza Colli, Pablo González (ayudantes de campo), Diego Rojas, Carlos Paredes (preparadores físicos), Joan Dretz (entrenador de arqueros) y Miguel Lara (videoanalista).

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar