Libertad, entre el remedio y la enfermedad

De acuerdo a los datos, el objetivo de Libertad es completar la temporada con una conducción prácticamente provisoria, para luego iniciar el siguiente ciclo con todo, capaz con una renovación total.

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Ariel Sebastián Galeano Arce (30 años) retorna al Guma para cumplir su segundo ciclo. El primero fue relativamente exitoso, apoyado por un plantel calificado con el que logró dos títulos de Liga, más la Copa y la Supercopa Paraguay.

Su reciente paso por Guaraní fue un fracaso. Tuvo un encontronazo con el arquero Gaspar Servio, ocasionando el despido del arquero argentino. Poco después, lo echaron a él.

Entre el 2023 y el 2024, Ariel dirigió al elenco del barrio Las Mercedes en 52 partidos, con 27 victorias, 17 empates y 8 derrotas.

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Tras su salida de La Huerta, los marcadores dejaron de ser positivos, por lo que este representa un relanzamiento, aunque toda una sorpresa para la afición, acostumbrada a ganar y que probablemente esperaba algo mejor.

Libertad viene de perder contra el descendido San Lorenzo por 2-1. Esta caída generó la remoción de Nelson Haedo Valdez (42).

El segundo ciclo de Galeano se iniciará el miércoles con el enfrentamiento contra Cerro Porteño, marcado para las 19:30, en Tuyucuá. El tiempo determinará su la decisión de la comisión encabezada por el Dr. Rubén Di Tore fue acertada o si el remedio termina siendo peor a la enfermedad.

La Copa Paraguay se presenta como una carta de salvación del año para el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI. En semifinales lidiará contra Recoleta, con el objetivo de definir el torneo con el vencedor del match entre Cerro Porteño y Sol de América.

El nuevo staff repollero, comandado por Ariel Galeano, está conformado por Derlis Meza Colli, Pablo González (ayudantes de campo), Diego Rojas, Carlos Paredes (preparadores físicos), Joan Dretz (entrenador de arqueros) y Miguel Lara (videoanalista).