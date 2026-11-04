Olimpia busca dar ante Recoleta otro paso hacia el título

El estadio Defensores del Chaco albergará el partido entre Olimpia y Recoleta FC, a las 21:15, por la decimoctava fecha del campeonato Clausura que consta de 22 capítulos.

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El Decano, que lidera la competencia, lidiará contra un rival mejorado, que tuvo una serie negativa de diez presentaciones ligueras sin ganar, pero que en las últimas rondas experimentó un significativo repunte.

La dotación franjeada se encuentra motivada por la reciente victoria en el clásico sobre Cerro Porteño por 2-0, en La Nueva Olla.

El Canario también viene de ganar, por goleada contra Ameliano, al que superó por 3-0 sobre la pista sintética del Independiente de Campo Grande.

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El avanzado horario fijado para este “match” obedece al apretado calendario televisivo que representa el desarrollo de la ronda del segundo certamen liguero de la temporada entre semana.

Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez salieron airosos frente a los conducidos por Jorge González Frutos en los tres lances animados en este 2026: por 1-0 y 3-2 en el Apertura, y por 2-1 en la rueda inicial del Clausura.