Rubio Ñu vs. Luqueño, duelo directo por la permanencia en Primera

El estadio La Arboleda, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará este jueves un partido trascendental entre Rubio Ñu y Sportivo Luqueño, fijado para las 19:00, en el cierre de la decimoctava fecha del campeonato Clausura.

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Una auténtica final para dos equipos que tuvieron un año para el olvido. Uno de ellos caerá a la División Intermedia junto con San Lorenzo, descendido matemáticamente desde hace varias.

De los cinco partidos que le restan al calendario, el Laureado debería ganar tres para salvarse, sobre todo el de esta jornada contra el adversario directo.

Para el Sportivo, un triunfo significaría sacarse un enorme peso de encima, aunque el juego desplegado últimamente no abrigue muchas esperanzas, aunque cada enfrentamiento tiene su “vida propia”.

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Los albiverdes llegan motivados luego de imponerse en el clásico sobre Trinidense por 4-2, contrariamente a los auriazules, que en la ronda pasada fueron goleados por Nacional 3-0.

La importancia de este duelo se ve reflejada en el arbitraje, con la nominación del mundialista Juan Gabriel Benítez para impartir justicia.

En cuanto a los choques del presente año, Rubio Ñu se impuso en la primera rueda del Apertura por 1-0, mientras que en la segunda se dio un empate 0-0. En la rueda inicial del Clausura, el ganador fue Luqueño por 2-1.