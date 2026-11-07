Guaraní vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Guaraní enfrenta hoy al líder Olimpia, en una nueva edición del “clásico más añejo”, por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Legendario” de Francisco “Chiqui” Arce y el “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Guaraní vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Guaraní vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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