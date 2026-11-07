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Fútbol
07 de noviembre de 2026 - 01:00

Guaraní vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El zaguero de Olimpia intenta imponerse en las alturas ante el mediocampista de Guaraní Luis Martínez Soto. (Foto: APF)
El zaguero de Olimpia intenta imponerse en las alturas ante el mediocampista de Guaraní Luis Martínez Soto. (Foto: APF)

El puntero Olimpia enfrenta hoy a Guaraní, en el “clásico más añejo”, por la fecha 17 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Guaraní enfrenta hoy al líder Olimpia, en una nueva edición del “clásico más añejo”, por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Legendario” de Francisco “Chiqui” Arce y el “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: Entradas agotadas para el “Clásico más añejo” que se jugará en Encarnación

Guaraní vs. Olimpia: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

Guaraní vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

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