Libertad vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Libertad y Nacional se enfrentan hoy en el duelo por la fecha 19 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El “Gumarelo” de Ariel Galeano y el “Tricolor” de Víctor Ceferino Bernay, juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Libertad vs. Nacional: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú : 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia : 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Libertad vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Libertad vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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