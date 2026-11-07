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Fútbol
07 de noviembre de 2026 - 01:00

Olimpia enfrenta a Guaraní con la misión de dar otro paso hacia el bicampeonato

El estadio Villa Alegre de Encarnación albergará el duelo entre Guaraní y Olimpia, en una nueva edición del "clásico más añejo", que pondrá en marcha la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
El estadio Villa Alegre de Encarnación albergará el duelo entre Guaraní y Olimpia, en una nueva edición del "clásico más añejo", que pondrá en marcha la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.Gustavo Machado

El torneo Clausura 2026 entra en su recta de definición y la decimonovena ronda arranca con todo. El líder indiscutido del campeonato, Olimpia entra en acción para visitará en Encarnación a un Guaraní que quema sus últimos cartuchos en la lucha por el título.

Por ABC Color
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Este sábado se pone en marcha la decimonovena fecha con el duelo entre Olimpia y Guaraní, que animan una nueva edición del “clásico más añejo”, con la particularidad de que el Legenadario traslada el espectáculo hasta el sur del país. A partir de las 17:00, el imponente estadio Villa Alegre de Encarnación será el escenario de este choque imperdible que marcará el pulso de la definición del campeonato.

Lea más: Entradas agotadas para el “Clásico más añejo” que se jugará en Encarnación

El líder pisa suelo encarnaceno con sed de bicampeonato

Por un lado está el Decano, el puntero indiscutido del campeonato. Olimpia viaja por primera vez en la temporada oficial a la “Perla del Sur” con la gran misión de dar un golpe de autoridad que lo acerque al bicampeonato. Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez llegan a la fecha con atravesando un gran momento futbolístico, que se refleja en una racha de cuatro victorias al hilo.

Los franjeados vienen con el tanque lleno y la confianza por las nubes, sobre todo después de resolver su partido pasado ante Recoleta FC en apenas quince minutos con el “hat-trick” de Gabriel Ávalos, lo que les permitió dosificar las fuerzas para lo que tenía en el horizonte. Pero hay un dato que no deja tranquilos a los franjeados: en la primera rueda, el Aborigen logró sacarle empate (1-1), en lo que fue el rentrée del actual entrenador aborigen.

Antecedentes: Guaraní vs. Libertad
Antecedentes: Guaraní vs. Libertad

El último tren del Legendario en la lucha por el título

En la vereda de enfrente, Guaraní vive su propia película de supervivencia y ambición. El equipo de Francisco “Chiqui” Arce se encuentra a ocho puntos de la cima, por lo que este clásico es, literalmente, el último tren para seguir prendido en la carrera por el título. Si el “Cacique” logra ganar, se pondrá a tiro de cinco unidades a falta de tres fechas para la culminación del certamen.

Además, los “aurinegros” llegan también entonados tras tres triunfos consecutivos —el último muy trabajado ante Sportivo Ameliano, en el complicado reducto de Villeta— y con un doble objetivo en la mira: recortar distancia con el líder y tratar de abrocharse mediante la tabla acumulativa uno de los codiciados boletos a la Copa Libertadores 2026, saltando desde su actual puesto de Copa Sudamericana.

Probables equipos y detalles del duelo que sostendrán Guaraní y Olimpia, en una nueva edición del "clásico más añejo" por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos y detalles del duelo que sostendrán Guaraní y Olimpia, en una nueva edición del "clásico más añejo" por la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026.

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