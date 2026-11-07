Olimpia enfrenta a Guaraní con la misión de dar otro paso hacia el bicampeonato

Este sábado se pone en marcha la decimonovena fecha con el duelo entre Olimpia y Guaraní, que animan una nueva edición del “clásico más añejo”, con la particularidad de que el Legenadario traslada el espectáculo hasta el sur del país. A partir de las 17:00, el imponente estadio Villa Alegre de Encarnación será el escenario de este choque imperdible que marcará el pulso de la definición del campeonato.

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El líder pisa suelo encarnaceno con sed de bicampeonato

Por un lado está el Decano, el puntero indiscutido del campeonato. Olimpia viaja por primera vez en la temporada oficial a la “Perla del Sur” con la gran misión de dar un golpe de autoridad que lo acerque al bicampeonato. Los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez llegan a la fecha con atravesando un gran momento futbolístico, que se refleja en una racha de cuatro victorias al hilo.

Los franjeados vienen con el tanque lleno y la confianza por las nubes, sobre todo después de resolver su partido pasado ante Recoleta FC en apenas quince minutos con el “hat-trick” de Gabriel Ávalos, lo que les permitió dosificar las fuerzas para lo que tenía en el horizonte. Pero hay un dato que no deja tranquilos a los franjeados: en la primera rueda, el Aborigen logró sacarle empate (1-1), en lo que fue el rentrée del actual entrenador aborigen.

El último tren del Legendario en la lucha por el título

En la vereda de enfrente, Guaraní vive su propia película de supervivencia y ambición. El equipo de Francisco “Chiqui” Arce se encuentra a ocho puntos de la cima, por lo que este clásico es, literalmente, el último tren para seguir prendido en la carrera por el título. Si el “Cacique” logra ganar, se pondrá a tiro de cinco unidades a falta de tres fechas para la culminación del certamen.

Además, los “aurinegros” llegan también entonados tras tres triunfos consecutivos —el último muy trabajado ante Sportivo Ameliano, en el complicado reducto de Villeta— y con un doble objetivo en la mira: recortar distancia con el líder y tratar de abrocharse mediante la tabla acumulativa uno de los codiciados boletos a la Copa Libertadores 2026, saltando desde su actual puesto de Copa Sudamericana.