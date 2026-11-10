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Fútbol
10 de noviembre de 2026 - 13:54

Fecha establecida para la Supercopa Paraguay

Trofeo adjudicado al ganador de la Supercopa Paraguay.
Trofeo adjudicado al ganador de la Supercopa Paraguay.APF

La temporada futbolística 2026 se cerrará oficialmente con la Supercopa Paraguay, que tiene fecha establecida y un club definido para el partido: Olimpia.

Por ABC Color
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La Supercopa Paraguay enfrenta al campeón de la División de Honor con mayor puntaje del año, con el ganador de la Copa Paraguay.

Lea más: El título del Clausura 2026 podría definirse el domingo 22

Olimpia, monarca del Apertura y con inmejorables chances de alcanzar la corona del Clausura, espera rival, que surgirá del torneo de integración: Cerro Porteño, Libertad, Recoleta FC o Sol de América, en línea de largada para las semifinales. Los azulgranas irán contra los danzarines, mientras que los repolleros lidiarán con los canarios.

La definición 2026, que no puede considerarse como una “final”, al ser un único partido, será el domingo 13 de diciembre, con escenario y horario a ser confirmados próximamente.

El evento nació en 2021, con victoria del entonces campeón de la Copa Paraguay, Olimpia, sobre Cerro Porteño, 3-1.

En 2022, el sorprendente ganador del torneo de integración, Sportivo Ameliano, se adjudicó el trofeo, tras vencer por 1-0 a Olimpia.

En 2023, Libertad amplió su vitrina sin necesidad de jugar, ya que ese año fue el mejor en todo, tanto a nivel de Liga como en la Copa.

En 2024, el Guma, en su carácter de monarca del certamen de integración, se impuso por 2-1 sobre Olimpia, siendo el único club con dos trofeos de Supercopa Paraguay.

En 2025, Cerro Porteño inscribió su nombre entre los vencedores luego de imponerse 5-2 sobre el General Caballero de Juan León Mallorquín.

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