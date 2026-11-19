Una enriquecedora experiencia de la mano del técnico Gustavo Alfaro vivieron los componentes de la selección paraguaya en la última ventana de la Fecha FIFA de la temporada.

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El viernes 13, la Albirroja goleó por 4-1 a la anfitriona Singapur, en el distrito de Kallang, mientras que este martes 17 derrotó 2-1 a Japón, en la misma sede.

“La selección es lo más lindo que hay”, expresó el joven prodigio olimpista Eduardo Andrés Delmás, de 19 años, tras su primer llamado que le permitió debutar a tan corta edad.

El mediocampista ofensivo señaló que hace meses, durante la disputa del Mundial de Norteamérica, veía a los jugadores por televisión y hoy tiene el privilegio de compartir con ellos.

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“Me recibieron muy bien, me hicieron sentir como uno más”, mencionó entre otras cosas el volante tras su arribo al aeropuerto de Luque. El chico indicó que soñaba con esto que está viviendo, tanto en su club como en la Albirroja.

En forma inmediata, Delmás se acoplará al plantel franjeado junto con Gastón Olveira y Mateo Gamarra con vistas al partido del domingo contra Sportivo Trinidense, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 18:00. Con solo empatar, el Decano obtendrá el título del torneo Clausura.

El “Sargento” Gamarra no podrá actuar contra la Cruz amarilla en Sajonia por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Otros atletas del plano doméstico que volvieron al país son Santiago Rojas, Mauro Coronel y Hugo Adrián Benítez, de Nacional, además de Alan Max Benítez, de Libertad.