Sportivo Ameliano aprovechó su momento para golpear y quedarse con una ajustada victoria por 1-0 sobre Sportivo Luqueño, en su Fortaleza de Villeta. La V Azulada sumó de a tres para encarar el tramo final del torneo Clausura 2026, que apenas tiene dos jornadas por delante.

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El comienzo no fue auspicioso para el equipo de Roberto Nanni, que debió realizar dos cambios obligados por las lesiones de Fabián Franco y Walter Rodríguez, ambos antes de los 30 minutos. Las modificaciones alteraron los planes del entrenador y se sintieron en el funcionamiento del equipo.

Luqueño intentó progresar por el sector derecho, aunque le costó encontrar profundidad y acercarse con peligro al área rival. Giovanni Bogado probó con remates desde fuera del área, pero sin generar mayores complicaciones para el portero Ángel Sánchez.

Ameliano buscó a Raúl Cabral, quien se asociaba con Fredy Vera para generar algunas aproximaciones, aunque sin demasiado daño. El partido se fue al descanso con pocas emociones y sin goles.

En la segunda etapa, la V Azulada encontró la llave para romper el partido. Alberto “Piru” Contrera protagonizó una buena acción por el medio, abrió el balón hacia la derecha para la proyección de Vera, quien levantó la cabeza y lanzó un centro preciso. Richard Torales apareció en el área y conectó de cabeza para marcar el 1-0, que terminaría siendo definitivo.

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⚽️ ¡LA V de ventaja! Richard Torales, con un cabezazo, anotó el primer gol del partido y Ameliano desniveló el marcador.



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Luqueño intentó reaccionar y arriesgó con variantes, sacrificando defensores para sumar hombres en ofensiva. Los ingresos de Óscar “Kure’i” Ruiz y Walter González, sin embargo, no lograron darle mayor peso ni dinámica al ataque auriazul.

Ameliano resistió en los minutos finales, defendió la ventaja y terminó celebrando en casa. Un triunfo por la mínima, pero suficiente para cerrar una noche en Villeta con los tres puntos en el bolsillo.