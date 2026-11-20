Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, realizó su declaración indagatoria el pasado miércoles ante el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Luis Piñánez, en la que contó detalles que aportaron datos concretos que pueden ayudar a seguir el camino del dinero y explicó sus funciones y tiempo en que estuvo en el banco.

La Fiscalía imputó por lesión de confianza y otros ilícitos a Miguel Vázquez, expresidente del Grupo Vázquez, grupo que integraba Ueno Bank, a Julio Rey y a los otros seis integrantes del directorio del banco. También fueron imputadas otras 19 personas, tanto del banco como de las empresas vinculadas.

Tras darse a conocer parte de la declaración de Julio Rey, se confirmó que ya desde octubre de 2025 se manejaban informes con respecto a la liquidez del banco hoy intervenido por el BCP, tras la aplicación de un procedimiento de resolución.

Toda esa información llegó a su conocimiento a través de un correo electrónico con el asunto “Delirio colectivo”, reveló Rey.

“Allá por octubre de 2025 recibo el correo de un colaborador que se llama Lucca de Barba, quien estaba en ese momento en el área de Liquidez del banco y era bastante proactivo, entonces se interesaba mucho por el funcionamiento del banco. Nosotros habíamos contratado a la empresa Mckenize, una de las empresas más prestigiosas del mundo en asesoramiento y consultoría de empresas, que estaba para robustecer a UENO y su ecosistema”, dijo en su declaración.

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Añadió que para ese tiempo se sabía de la existencia de muy buen flujo de transacciones en el banco", pero que no se quedaban allí.

“Entonces era necesario potenciar comercialmente la fidelización de las cuentas pagadoras. Es decir, entraba mucho flujo, pero no se retenía. Este correo venía con una adjunto que se llamaba ‘Delirio colectivo’”, expresó.

El exdirectivo añadió que en el correo se mostraban “los verdaderos canales de liquidez”, y que tenía mucho que ver con salidas de dinero por reintegro, por clearing, uso de tarjetas de crédito y débito, según detalló, para finalizar que para entonces no tenía el rol de director operativo de Ueno Bank.

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Destitución e imputación de Santiago Peña y miembros del BCP

Por la causa fue destituido Santiago Peña, vía juicio político, de la Presidencia de la República, quien posteriormente fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, además de la imposición de prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué.

También renunciaron a sus cargos e imputados el expresidente del BCP Carlos Carvallo Spalding, el exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán, los exmiembros del Directorio Liana Caballero Krause, Marco Aurelio González y Miguel Mora. Todos fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal por el colapso de Ueno Bank.