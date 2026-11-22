Nada que pueda sorprender. Olimpia campeón del Clausura 2026, con la victoria 2-1 sobre el Sportivo Trinidense, en el Defensores del Chaco. Un resultado agónico y ajustado, a la medida de su rendimiento, probablemente en la jornada menos lúcida del semestre.

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El arranque del Expreso fue tan lento que le permitió a la Cruz amarilla no solo equiparar la marcha, sino sacar ventaja para generar peligro. De esta manera se dio un disparo cruzado de Gustavo Viera y un parantazo de Clementino González.

Recién al minuto 22 el Decano generó una posibilidad interesante con un remate de Esteban Matus boqueado por Matías Dufour y un tiro colocado de Juanfer Alfaro que dio en el palo.

Un duelo equilibrado, sin el circuito ofensivo fluido habitual del equipo de “Vitamina” Sánchez, algo apagado, quizás en el entendimiento que con lo que estaba haciendo alcanzaba para lograr el título, cuando su afición copó el estadio de Sajonia con expectativas de triunfo.

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La fracción inicial se cerró con el marcador en blanco, con media docena de tiros de esquina para el conjunto franjeado, que tampoco estuvo fino en las pelotas paradas.

Apenas iniciada la complementaria, un “balazo” de Nelson Gauto dio en el brazo en posición natural de Alfaro. Blas Romero sancionó un penal que luego desestimó gracias al VAR.

Era un llamado de atención para un conjunto albinegro demasiado pasivo, que necesitaba cambiar en busca del revulsivo, porque su propuesta solo alcanzaba para empatar, no para ganar.

Después se produjo la aparición “equina” de Ávalos para picar al vacío y definir. Su tiro dio en el travesaño, aunque ya la acción había sido invalidada por off-side. Parecía el despertar olimpista, pero...

Tras una disputa aérea en el aérea entre Juan Ángel Vera y Clementino, el balón le quedó al Tobías Morínigo para despedir un zurdazo, batir a Gastón Olveira y establecer la “ley del ex”. Merecida anotación del “Triqui”, mucho más metido en partido.

No tardó Olimpia en apagar el incendio. El lateral izquierdo Matus aprovechó un despeje y con un cachetazo de primera de zurda, desde fuera del área en dirección al ángulo, estableció el 1-1. La estira de Dufour en su intento de desvío, fue solo para la foto.

Parecía empate clavado, hasta que una cabalgada en tiempo adicional de Romeo Benítez y la resolución impecable, hizo que la fiesta franjeada fuera completa.

El campeonato no lo ganó Olimpia en este enfrentamiento, fue mucho antes, en los clásicos y contra los rivales más encumbrados, pisando fuerte, con firmeza. La gran diferencia es que mientras los otros clubes se equiparan para abajo, el Decano apunta cada vez más alto. Por algo es el más ganador, siempre combativo y siempre campeón, como refiere su himno oficial.