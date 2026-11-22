El marco está asegurado con un escenario a reventar: los hinchas franjeados agotaron de antemano las entradas puestas a la venta y canjeadas, listos para empujar al equipo en una jornada que huele a consagración. En la cancha, los dirigidos por Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez tienen el título al alcance de la mano: con sumar un punto darán la vuelta olímpica, y mucho más si logran quedarse con los tres.

Del otro lado aparece la Cruz Amarilla, dispuesta a jugar el rol de aguafiestas en Sajonia. Trinidense llega con su propia urgencia —pelear por un boleto a la Copa Libertadores—, consciente de que enfrente tendrá a un rival de enorme jerarquía y con todo a favor para festejar. Tras levantar el trofeo en el Apertura durante el primer semestre, el Decano busca completar un año redondo en el fútbol paraguayo y bordar la estrella liguera número 49 en su escudo, reafirmando su condición de máximo ganador histórico.

Olimpia vs. Trinidense: minuto a minuto en vivo

Olimpia contra Trinidense, con el título del Clausura a la vista

Una nueva estrella aparece en el firmamento de Olimpia, que con solo empatar este domingo contra Trinidense, en Sajonia, se proclamará campeón del torneo Clausura 2026.

Olimpia vs. Sportivo Trinidense: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

El puntero Olimpia enfrenta hoy a Spotivo Trtinidense, con la posibilidad de abrocharse el título de campeón, en el duelo por la fecha 20 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

“Vitamina” baraja cuatro cambios en busca de la 49ª estrella para Olimpia

Olimpia se prepara para una tarde que puede ser consagratoria este domingo a las 18:00, en el Defensores del Chaco cuando reciba a Sportivo Trinidense por la vigésima fecha —antepenúltima— del Torneo Clausura 2026. Al Decano le alcanza con sumar un punto para adjudicarse su segunda corona de la temporada y bordar su estrella número 49 en el historial liguero.

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Blas Romero pitará el encuentro en el que Olimpia busca su estrella 49

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó las designaciones para la fecha 20 del Torneo Clausura 2026, una jornada que tiene su plato fuerte este domingo con el título sobre la mesa y una elección que despierta atención: Blas Romero será el encargado de impartir justicia en el duelo que puede coronar a Olimpia.

Olimpia: Matus aborda el Expreso como titular

Una lesión de Alan Rodríguez permitirá al chileno Esteban Matus integrar el equipo de Olimpia, que con solo empatar el domingo contra Trinidense se consagrará campeón del torneo Clausura.