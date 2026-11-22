El estadio Defensores del Chaco albergará el partido de este domingo entre Olimpia y Sportivo Trinidense, marcado para las 18:00, por la vigésima fecha (antepenúltima) del campeonato Clausura.

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Será una gran fiesta, garantizada por el público que agotó las entradas canjeadas y puestas a la venta con anticipación. En materia futbolística, el equipo dirigido por Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez tiene todo para coronar una gran campaña. Con un empate será campeón. Ni hablar si gana.

La Cruz amarilla pretende oficiar de aguafiestas, en su lucha por la clasificación a la Copa Libertadores, aunque el potencial del adversario es considerable.

Las bajas franjeadas son Mateo Gamarra, por suspensión, Alex Franco y Alan Rodríguez, quienes se encuentran lesionados. El nutrido plantel permite al entrenador cubrir las vacancias con jugadores del mismo nivel.

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En el primer semestre, el Decano conquistó el torneo Apertura. Ahora va por el Clausura para cerrar una temporada muy buena, que supondrá la estrella liguera #49 del más ganador del fútbol paraguayo.

Este será el quinto duelo entre Olimpia y “Triqui” en 2026, incluyendo uno por la Copa Sudamericana. El balance: tres victorias franjeadas y una auriazul.