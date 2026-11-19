El “Decano” llega como holgado puntero del certamen, con ocho puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Sportivo Trinidense, justamente su rival de turno. Al conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez le alcanza con sumar un empate ante la “Cruz Amarilla” para consagrarse campeón y bordar su estrella número 49 en el formato liguero.

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Sin embargo, la designación de Blas Romero añade un condimento especial a una jornada de máxima tensión en Sajonia, ya que su desempeño fue cuestionado por el entorno de Olimpia en un tramo del campeonato. El juez principal contará con Carlos Figueredo a cargo del VAR en un partido programado para el domingo a las 18:00 en el estadio Defensores del Chaco, donde cada fallo podría estar bajo observación extrema.

Los partidos de mañana

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry.

Hora: 17:30.

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Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Recoleta FC vs. Guaraní

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 20:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Los encuentros del domingo

Rubio Ñu vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Roberto Cañete y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Olimpia vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Lunes se completa la vigésima

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Río Parapití.

Hora: 18:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Esteban Testta y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Christian Sosa.

Nacional vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 20:15.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Nancy Fernández.